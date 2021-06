En un ciclo de talleres analizan la situación de los trabajadores del sector de energía ante la inminente revisión del Anexo C de Itaipú

En la mañana del primer día del taller debate Itaipú 2023, organizado por la Federación de Trabajadores del Sector de la Energía del Paraguay (Fetrasep), que aglutina los sindicatos de trabajadores de Itaipú Binacional; la Entidad Binacional Yacyretá; la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y de Petróleos Paraguayos (Petropar), expusieron el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, acompañado de su equipo ejecutivo, y el ex gerente técnico de la ANDE, Ing. Fabián Cáceres Cadogan.

El Ing. Sosa habló de lo que la empresa eléctrica estatal está invirtiendo y lo que se debe invertir de cara a la futura revisión. Por su parte, el Ing. Cáceres, funcionario de la ANDE de hace más de 31 años, que ocupó el cargo de director de planificación, gerente comercial y gerente técnico de la ANDE en dos ocasiones, hizo un recuento sobre el tratado de Itaipú, lo que se revisará del Anexo C, otras negociaciones relevantes que se dieron en estos tiempos, entre otros.

Como conclusión, Cáceres resaltó que la revisión del Anexo C es una prioridad para el Paraguay, que para este año 2021, se debe alcanzar un acuerdo antes de que la tarifa de Itaipú comience a disminuir. “Se debe potenciar un plan de política energética que coordine las acciones de todos los actores del sector energético nacional. No se puede improvisar, no se debe negociar a espalda del pueblo, el apoyo popular es fundamental”, apuntó.

Asimismo, aseguró que no se debe negociar bajo chantajes, ni se puede jugar con la ilusión de la gente. “Itaipú es una causa nacional y para una buena negociación tenemos que unirnos todos en un pacto nacional, priorizando los intereses nacionales”, destacó.

En horas de la tarde, el evento seguía con la exposición del parlasuriano Ing. Ricardo Canese, presidente de la Comisión de Hidroeléctricas del Parlasur y miembro de la Comisión Nacional de estudio y acompañamiento de las negociaciones de la Revisión del Anexo C.

Las jornadas de trabajo (taller) se llevan a cabo en el local del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande), ubicado sobre Fulgencio R. Moreno 660. Seguirán durante los días 17, 18, 24 y 25 de junio próximos. Las principales líneas de debate estarán enfocadas en los siguientes puntos: La mejor alternativa, técnica, económica o social, para el desarrollo del Paraguay en las negociaciones de Itaipú 2023 y la conformación e integración del equipo negociador por parte de Paraguay y posible cronograma.

El evento contará mañana con las exposiciones del Dr. Victorio Oxilia a las 8:30 y a las 10:30 del canciller Euclides Acevedo. Luego del almuerzo, continuará a las 13:30 con la ponencia de la politóloga, docente e investigadora, Cecilia Vuyk. Los relatores y sistematizadores del evento son Ramón Vera Venialgo y José Agapito Pineda.

