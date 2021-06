Pilotos irán a juicio oral y público por narcotráfico

Los acusados fueron detenidos el 17 de julio del 2020 en el marco de la operación antidrogas “Horizonte Boreal”, durante la cual los intervinientes confiscaron una carga de 425 kilos de cocaína, después de que la aeronave que iba a transportarla aterrizara en una pista clandestina de Toro Pampa. Esta localidad situada en el centro del departamento de Alto Paraguay y a 65 kilómetros al oeste de su capital, Fuerte Olimpo.

En la audiencia preliminar la fiscala Elva Cáceres se ratificó en la acusación y pedido de juicio oral y público para los acusados Douglas da Silva Franco, Braulio Daniel Sanabria Rodríguez y Sergio Rotela, por la supuesta comisión de los hechos punibles de tenencia sin autorización y tráfico de sustancias estupefacientes.

A su turno, la defensa de Sergio Rotela alegó que su cliente participó en la asociación criminal pero no en el tráfico de drogas y además colaboró con las autoridades. Por esta razón, solicitó la condena mediante procedimiento abreviado de dos años de cárcel para su defendido, con suspensión condicional de la pena.

El defensor aprovechó la ocasión para solicitar además, la prisión domiciliaria de su cliente, en atención a que según su versión, su participación es mínima.

A su vez, la defensa de Douglas da Silva solicitó cambio de calificación pues a su criterio, no existen elementos que involucren a su defendido en los hechos investigados. Según su versión, su representado fue contratado para reemplazar a un piloto enfermo y se presentó a realizar el trabajo como una actividad lícita, específicamente envío de combustible desde Pedro Juan Caballero, desconociendo por completo cualquier cuestión vinculada al tráfico drogas.

Idéntica versión alegó la defensa de Braulio Sanabria, quien sería copiloto de Da Silva. El mismo cuenta con antecedentes por un hecho similar, que derivó en su condena.

“(...) no vine a hacer un ningún trafico de drogas, vine a hacer un favor transportando desde un aeropuerto internacional, fiscalizado y con todas las normas y vine cargado de combustible, Salí del aeropuerto, el avión fue controlado y revisado, sin nada errado dentro del avión, era combustible y por ese motivo fue que acepte hacer un favor y no para hacer ningún trafico de drogas, y que todo fue fiscalizado por la policía dentro del aeropuerto, soy responsable de lo que está dentro de la aeronave y no de lo que está fuera de la aeronave, no tengo conocimiento ni conocía a Braulio Sanabria ni al señor Sergio Rotela”, declaró da Silva, quien solicitó además su traslado al Hospital del Cáncer para tratamiento médico.

Tras escuchar los argumentos de la partes, la jueza Lici Sánchez dispuso que los acusados deberán afrontar un juicio oral y público por los delitos acusados. La magistrada tomó la determinación tras rechazar la revisión de medidas planteada por Rotela, el traslado de da Silva al Hospital del Cáncer, el sobreseimiento definitivo de los tres y el procedimiento abreviado de Rotela.

Cuando se preparaban para cargar la droga en la aeronave, los antidrogas llegaron al lugar y apresaron al piloto da Silva Franco y al copiloto Sanabria Rodríguez, de origen paraguayo.

También cayó en el procedimiento el también paraguayo Sergio Rotela, quien se desempeñaba como capataz, mientras que otras tres personas escaparon pese a una persecución, abandonando la camioneta en que se movilizaban e internándose en el monte.