Atropellada por la Línea 20, necesita de G. 6.000.000 para viajar al Brasil a operarse

Según explicó, los responsables de la empresa Chóferes del Chaco (Línea 20) nunca se hicieron cargo de la situación, pese a que quedó en cama por mucho tiempo y ahora requiere de una cirugía en el ojo, manos y también del hombro.

“Ellos me prometieron un resarcimiento y hasta hoy día no recibí ningún tipo de atención. Nunca cumplieron”, denunció.

Mencionó que el accidente le causó doble fractura cerrada distal en la muñeca de una de sus manos, lo que le inutilizó los dedos y parte del hombro, así como una lesión en el ojo derecho causado por un traumatismo simple de cráneo.

La mujer, intentó ingresar hoy a la Secretaria Nacional de Deportes (SND) para dar a conocer su situación a las autoridades sanitarias, quienes se encontraban en el sitio inspeccionando la vacunación de las embarazadas, pero fue rechazada en la entrada al sitio. En el lugar también se encontraba en ese momento la Primera Dama de la la Nación, Silvana López Moreira.

“Era una mujer trabajadora, hacía trabajos sobre cuerina y ahora no puedo cortar siquiera un hilo. Me quitaron el sustento y no me queda más remedio que mendigar y pedir ayuda a la ciudadanía”, se lamentó.

Según dijo, necesita de unos G. 6.000.000 para el traslado hasta Río de Janeiro, Brasil, donde puede acceder a un tratamiento y cirugía gratuitos en el Hospital Federal da Lagoa.

“Si me ven con mi cartel por favor les pido ayuda, necesito solo el dinero para trasladarme al Brasil donde me tengo que someter a una cirugía que en nuestro país me va costar más de G. 40.000.000″, solicitó.

Para ayudar a María Asunción Giménez, se puede contactar directamente con ella llamando al (0994) 115489.

