El liderazgo femenino, imparable y solidario

En la plataforma ciudadana Paraguay Ahora, una iniciativa que impulsa un diálogo estratégico entre liderazgos emergentes del país, las mujeres son mayoría entre los 58 participantes activos. Destacadas empresarias, docentes, activistas, investigadoras, políticas, defensoras de derechos humanos, funcionarias públicas y profesionales independientes se reúnen periódicamente para identificar y profundizar sobre los cambios que Paraguay necesita en los ámbitos político-institucional, económico, social, ambiental-territorial, cultural y tecnológico. Aquí, algunos testimonios de las mujeres que forman parte de la plataforma. Esta dinámica rompe esquemas y facilita el acercamiento de sectores en un diálogo sincero incluso donde la lógica esperada es la rivalidad o la competencia. Por ejemplo, durante un encuentro virtual entre lideresas de Paraguay Ahora y 35 candidatas y precandidatas de diferentes agrupaciones sobre la participación de mujeres en política, afloraron mucha sororidad y ganas de trabajar juntas. Crearon el “Círculo de Mujeres Políticas del Paraguay”.

“<b>Somos poderosas, hoy ya tenemos más visibilización y oportunidades”</b>

Ana Romero, joven indígena de la organización del Pueblo Guaraní, manifestó que ha sido fundamental la participación de las mujeres en Paraguay Ahora. “Podemos decir que en estos tiempos hemos visto dentro de la plataforma misma, que las mujeres somos poderosas, porque hoy ya tenemos más visibilización, más oportunidades, más participación en todo lo que es lo social, académico, político, profesional y de liderazgo, como en mi caso, que pertenezco a una organización indígena que ya tiene su trayectoria”.

“<b>Fue el medio ideal para comenzar a hablar de una agenda país para el futuro”</b>

Maya Riquelme, sector academia dijo que “este espacio me permitió de cierta forma estar más cerca en la distancia (porque participó desde EEUU). Es una de esas situaciones peculiares que te hace pensar si podría darse de la misma forma en otro contexto. Lo cierto es que la invitación se convirtió en el momento y medio ideal para no quedarse de brazos cruzados y comenzar a hablar de una agenda país para el futuro. Creo que estas conversaciones hicieron que crucemos fronteras imaginarias y hagamos contacto con lo que no necesariamente forma parte de nuestro cotidiano, aunque habitemos el mismo territorio”.

“<b>Es un espacio donde participan mujeres que inspiran tanto”</b>

Ramona Viera, sector sociedad civil, vinculada a temas de DDHH y educativos señala que “lo fundamental de todo el proceso llevado a cabo hasta ahora con la plataforma es que, teniendo en cuenta las diferentes miradas, experiencias, disidencias, siempre el diálogo estuvo enmarcado en el respeto hacia la participación de cada persona”. Por otra parte, destacó muchísimo el poder encontrarnos en un espacio donde haya participación de tantas mujeres que inspiran tanto y que son de diferentes ámbitos. “Necesitamos seguir generando estas instancias donde cada vez más mujeres podamos estar para enriquecer el diálogo, tan necesario para ir construyendo el país que queremos entre todas y todos”.