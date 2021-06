Parlasuriano justifica su “vacunación vip”

El pedido de pérdida de investidura del parlasuriano cartista Celso Troche fue planteado por su colega Nelson Argaña (ANR), quien solicitó al pleno que sea incluido en el primer punto del orden del día de la siguiente sesión, con el dictamen de las comisiones asesoras que estudien el caso.

Tras el pedido, Troche pidió la palabra para utilizar su espacio y manifestar que no fue él quien pidió la vacuna, sino que funcionarios de salud le llamaron para aplicarse, porque estaba por vencer una dosis.

Troche, con 67 años, acudió a un vacunatorio el 13 de abril, en Caazapá para aplicarse la dosis que en ese momento estaba reservada solo a personas mayores de 85 años.

“Quiero decirle a los colegas que no pedí la vacuna, la vacuna se iba a tirar porque se iba a vencer, el frasco tenía 10 dosis, y aplicaron a 9 personas, y eran las 11 de la noche y como yo tenia 67 años, me llamó el responsable de la salud... que dijeron (que) el Ministerio de Salud Pública dio su informe de esto, para aceptar la vacuna, y por aceptar la vacuna anticovid, hoy me denuncian, y en mi país no hay una denuncia en la fiscalía, en el Ministerio de Salud”, dijo el mismo.

Posteriormente, pidió a sus colegas la oportunidad de defenderse, al tiempo de pedirles que soliciten informes al Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay.

“Como ciudadano paraguayo nunca abusé de los cargos, cuantos cargos ocupé gracias a los votos de mis conciudadanos, este es (el) 4° periodo de cinco que estoy en el cargo (sic). Lo que espero es esa oportunidad de que demuestre mi inocencia y que me escuchen mis colegas”, manifestó.

Argaña lo felicitó e ironizó al señalar que es la primera vez que Troche hace uso de palabra ante el pleno, justamente, para defenderse. Posteriormente, adelantó su voto por la pérdida de investidura de Celso Troche.

El presidente de Parlasur Celso Russomanno expresó a Troche que se le concederá el derecho a la defensa “porque este es un parlamento democrático”, al tiempo de indicar a la Comisión de Asuntos Internacionales a encaminar el pedido de informe a la Cancillería Paraguaya.