Caso Viuda negra: Inició juicio a supuesto sicario

El juicio a Joel Esteban Servián Leite inició poco después de las 14:30 de este jueves, en el Palacio de Justicia de la ciudad de Luque, ante un tribunal de sentencia presidido por el juez Blas Imas, e integrado por los jueces Hugo Segovia y Liliana Flores Negri.

En la diligencia el Ministerio Público está representado por la fiscala María José Pérez, mientras que la defensa de Servián Leite la ejerce el abogado Leonardo Samaniego.

Durante la primera jornada del juicio se produjeron algunas declaraciones testificales presenciales, entre ellas las de los policías de investigaciones, el comisario Rubén Paredes y el subcomisario Hugo Velázquez, quienes intervinieron en el homicidio y en la detención de Joel Servián, en marzo de 2017 en la ciudad de Villa Hayes.

Así también declaró, pero a través de medios telemáticos, el médico forense, Dr. Darío Fretes Acosta, quien describió la escena del homicidio aquella madrugada del 26 de febrero de 2017.

La diligencia tendrá su continuidad el próximo lunes 5, a las 16:00.

La fiscala María José Pérez expresó a ABC que para la fiscalía, de acuerdo con todos los elementos recabados durante la etapa investigativa, el autor material del asesinato de Juan López es el hoy acusado, Joel Servián.

Por su parte el abogado de la defensa, Leonardo Samaniego, manifestó a nuestro diario que “conforme a los elementos que se han producido hasta ahora en contra de mi cliente no hay nada, considero que la fiscalía no va a poder sostener porque la acusación fiscal no describe qué es lo que hizo mi cliente. Ya hay dos condenados y la acusación fiscal no prueba nada en contra de mi cliente”.

Leite ya debió ser enjuiciado en febrero de este año, junto con la enfermera Gladys Andrea Garay, alias “viuda negra”, y la pareja de esta y amigo de infancia de Servián, Carlos Ramón Ferreira Cristaldo, pero su abogado renunció al inicio del juicio, y el procesado tampoco aceptó ser defendido por un defensor público, por lo que el caso fue dividido a otro juicio.

Garay y Ferreira fueron condenados a 30 años de pena privativa de libertad al ser hallados culpables de homicidio doloso. Pues se comprobó que Garay planificó el asesinato de su esposo Juan López, para cobrar un seguro de vida de G. 300 millones. Para el hecho actuó con Ferreira y Leite.

De acuerdo con los antecedentes del caso, planificó el antes, durante y después del homicidio de su segundo esposo Juan López. Para ello contó con la complicidad de Carlos Ferreira quien fue hasta Villa Hayes para contratar a Joel Servián, su amigo de la infancia, por la suma de G. 20 millones. Pero a modo de asegurar su participación, se le pagó G. 500 mil para su movilidad.

Esa madrugada del 26 de febrero, en el barrio Achucarro de San Antonio, Leite ingresó por la puerta principal de la casa del matrimonio, ya que la mujer dejó la puerta sin llavear. Ferreira, ingresó por la parte trasera.

Una vez que ambos ya estaban dentro de la casa, Gladys despertó a su marido y le avisó que escuchó ruidos provenientes del patio, por lo que este último se levantó y fue con intención de verificar. Cuando llegó a la sala fue reducido con una picana por la espalda y ya, inmobilizado, en el suelo, subió encima de él su esposa y le produjo un corte de 8 centímetros de longitud en el cuello con un instrumento muy filoso -según detalló el forense Dr. Darío Fretes en la testifical de hoy- lo que provocó que López se desangrase y muriera.

Gladys Garay simuló que fue un asalto domiciliario y que los maleantes mataron a su esposo, pero poco a poco esta versión fue cayendo, pues no se hallaron signos de pelea en la casa.

En juicio se comprobó que la mujer pretendía cobrar un seguro de vida que, 52 días antes del homicidio, López contrató. El monto era de G. 300 millones, pero en caso de que su deceso se produjera en una situación violenta, el monto ascendía a G. 600 millones.