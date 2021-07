Hacienda plantea usar US$ 40 millones del Fonacide para cubrir leyes UTI y “Covid Gasto Cero”

Hacienda propuso utilizar el saldo del Fonacide equivalentes a unos US$ 40 millones en concepto de préstamo y en dos o tres años ir devolviendo esos recursos a los municipios y gobernaciones.

La diputada Celeste Amarilla (PLRA) propuso a Hacienda redireccionar los préstamos internacionales que a fin del 2020 quedaban por desembolsar US$ 3.144 millones. Amarilla dio cifras de la proyección que tiene el ministerio de Salud de julio a diciembre con respecto a los gastos covid. Mencionó que al mes de diciembre si no se encuentra financiamiento tendrán un déficit de aproximadamente US$ 510 millones.

El monto global incluye algunos gastos como: 56 millones de dólares para camas y terapias a través de convenios con hospitales privados o por la ley de cobertura UTI, 43 millones de dólares en los nuevos vínculos y personal de blanco que se necesitará, 70 millones de dólares en vacunas para el 2022, 120 millones de dólares en pacientes con covid-19, 80 millones de dólares en oxígeno y 120 millones de dólares en medicamentos.

