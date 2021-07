“Asunción necesita un líder para cambiar el área metropolitana”

- ¿Quién es Eduardo Nakayama?

- Básicamente un chico de barrio, asunceno. Nací en el Hospital Militar donde servía como médico mi padre. Soy hijo de Mateo Nakayama Nakashima y de Margarita Rojas, una docente que tenía un instituto de dactilografía e inglés. Ella es de “Caballero pueblo”. Mateo, mi hermano mayor y yo vivíamos entre el barrio Hipódromo y el centro, la casa de mi abuela. No conocí a mi padre. Mamá estaba embarazada de mí cuando él murió de infarto a los 40 años. Mi hermano tenía 1 año y 10 meses...

- ¿Era japonés?

- Era de La Colmena. Fue uno de los primeros hijos de inmigrantes nacidos en el Paraguay. Mis abuelos eran Pablo Fukuishi Nakayama y María Matsu Nakashima. Mi padre era de 1938. La colonia se formó en el 36.

- ¿De qué parte de Japón?

- De Nagasaki. Emigraron escapando de la persecución contra los católicos. Mi abuelo materno tenía una casa de comercio mayorista en La Colmena. Mi papá le conoció a mamá en Asunción...

- No habrá sido fácil en aquel tiempo la fusión entre asiáticos y locales.

- Totalmente. Culturalmente el impacto en general era bastante fuerte. Por suerte, mi abuelo tenía la mente más abierta. La misma religión que profesaban también contribuyó para que mis padres pudieran casarse...

- ¿Usted dónde estudió?

- Soy egresado del colegio Cristo Rey. Iba a la mañana. A la tarde hacía el Colegio Japonés.

- ¿Sabe japonés?

- Algo. Mi hermano sabe más porque vivió allá unos años. Aquí los descendientes hablamos como cualquier paraguayo. En mi caso, mi educación fue muy occidental, mismo porque me crié con mi mamá viuda y con mis abuelos, Máxima y Gregorio Escobar que era un gran caudillo liberal.

- De ahí viene su liberalismo.

- Sí. Mi abuela sobre todo era de carácter fuerte, doña Máxima. Se forjó en la vida dura. Mi afición a la historia, a la geografía le debo a ella. Tenía una biblioteca en su casa de Estados Unidos y Rodríguez de Francia.

- ¿Cuál es su profesión?

- Soy abogado, con postgrado en Dirección Estratégica por la Universidad de Belgrano y master en Historia por la Universidad de Rio Grande do Sul, Brasil. Me dedico al sector asegurador, ejecutivo de compañías de seguros.

- ¿Qué lo indujo a competir por la Intendencia?

- Yo estoy afiliado al Partido Liberal desde el año 98. Fundé un movimiento propio hace casi seis años: “Renovación azul”. En ese movimiento se integró mucha gente ilustre que se había apartado del partido o no militaba ya en política por el descredito que había. Tuvimos dos reveses electorales que golpearon nuestras ilusiones. La pandemia, la cuarentena y la prórroga de las elecciones del 2020 al 2021 nos dio tiempo para madurar la idea de lanzar esta candidatura...

- A medida que crece la ciudad, crece el área metropolitana y crece el cuello de botella sobre Asunción. ¿Qué se hizo mal? ¿Qué hay que hacer?

- El Metrobús, que tenía que unir San Lorenzo con el puerto de Asunción fue un fracaso, una pérdida de tiempo y un despilfarro del dinero de los contribuyentes. Están por terminar los edificios que van a reunir los ministerios en el puerto y cuando los funcionarios se muden eso va a ser un caos. ¿Cómo van a llegar? ¿Dónde van a estacionar? Tenemos un proyecto para construir un metro subterráneo desde el centro de San Lorenzo hasta el puerto de Asunción...

- ¿En qué dirección?

- Un troncal de 11 kilómetros por Mariscal López. Puede haber opciones alternativas de transporte público en concesión. Se le da la concesión a una empresa privada que pueda venir a invertir a su riesgo. No solamente sería un aporte importante de capital extranjero sino también la oportunidad para una fuerte dinamización de la economía con esas obras.

- ¿Abrir Mariscal López hasta San Lorenzo?

- Exactamente. Así se ahorra la interrupción de obras por expropiaciones como ocurrió con esa experiencia en Eusebio Ayala-Mariscal Estigarribia, porque la obra irá bajo tierra. Las expropiaciones suelen terminar siempre en negociados. Además, si se hacía, el Metrobús ya iba a quedar colapsado desde su habilitación.

- Y ¿el tren elevado?

- El tren elevado es otra opción. No hay que cerrarse a una sola. Hay que hacer los estudios. Tenemos el equipo. El método de financiamiento no tiene que pasar necesariamente por el Estado (el Gobierno). Las mayores obras de infraestructura en la historia del mundo se han hecho siempre bajo esa modalidad, con capital privado; desde el Canal de Suez pasando por el Eurotunel, incluída la duplicación de la Ruta 2 a Ciudad del Este que se hizo de esa forma. Tenemos que pensar en una Asunción de 50 años en adelante. En el 2037 cumplimos 500 años y hasta ahora tenemos un tráfico insostenible. Aparte, no estamos pensando en explotar nuestra abundante energía eléctrica para mover la logística y a la gente.

- ¿La Municipalidad no puede empujar al consumo de los buses eléctricos como hace Piñera en Chile o como cuando Asunción introdujo los Mercedita en los años cincuenta?

- En Asunción lo que falta es un líder capaz, que asuma el liderazgo para llevar adelante las iniciativas en toda el área metropolitana. Se usan los municipios para cualquier cosa menos para servir. Asunción debe liderar el cambio de las soluciones colectivas. Los distintos municipios que le rodean no hablan entre sí. Cada uno cree que va a a sacar partido hablando por su cuenta con el Ministerio de Obras Públicas. Además del problema del transporte está la basura; están los desagües que finalmente contaminan las cuencas hídricas comunes como el río Paraguay. Para el 2030 vamos a tener unos 4 millones de habitantes en el área metropolitana. Falta muy poco. Nadie hizo todavía una planificación adecuada. No se calcula sobre el largo plazo.

- Desgraciadamente Asunción tuvo hasta ahora intendentes “cantamañanas” (irresponsables), como dicen los españoles, porque La Costanera, por ejemplo, es obra de FOCEM (Fondos Estructurales del Mercosur); poco o nada con sello municipal.

- Eso se da básicamente porque nadie se ha puesto a solucionar seriamente la cuestión administrativa en la Municipalidad. Lo que se paga por gastos rígidos entre salarios y otros gastos está en torno al 90% del presupuesto.

- No hay nada para invertir. El 10% que sobra no sirve...

- Por eso el desafío para el próximo intendente es demasiado grande. Aún solucionando y saneando las finanzas, el presupuesto es insuficiente. Pero también se requiere el concurso del gobierno central (MOPC, ESSAP, ANDE) pero necesitamos sobre todo el concurso del capital privado.

- Los colorados tienen su voto seguro en los bañados, algunos dicen 50 mil, otros 100 mil. ¿Tiene una estrategia para acabar con eso?

- Tenemos que hacer algo a favor de los bañandenses, víctimas de 40 años de asistencialismo sin ningún resultado positivo para ellos. Cada vez que hay inundación se repite lo mismo. Las familias salen de sus casas, pierden sus bienes, van y ocupan plazas y están a merced de los mismos avivados de siempre. Ese cordón umbilical tenemos que cortar para que los ribereños se liberen definitivamente de esas ataduras.

Combatir la Corrupción

- La corrupción...

- La corrupción, el planillerismo. La mejor fórmula para combatir la corrupción es erradicando los procesos burocráticos. Los trámites deben ser más directos y sencillos, digitalizados y el pago electrónico.

- Hay agentes de tránsito que acechan como piratas del asfalto, especialmente cuando entra el sol...

- El alto valor de las multas incentiva la corrupción. Cuando bajemos, los mismos infractores van a preferir abonar y los agentes ya no se van a embolsar la diferencia entre la multa y la coima...