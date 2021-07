Nakayama sobre alianza: agotarán instancias, pero si no se da “no pasa nada”

En conversación con ABC Cardinal, Nakayama señaló que agotarán todas las instancias correspondientes en la búsqueda de una alianza en la oposición para las elecciones municipales del 20 de octubre. Afirmó, sin embargo, que “no pasa nada” si no se logra un consenso.

“Nosotros tomamos una decisión que es agotar las instancias y, si no sale, no pasa absolutamente nada”, sostuvo.

El candidato liberal señaló que aún hay tiempo para poder debatir sobre la candidatura de consenso en la oposición. Asimismo, afirmó que se debe “quemar las etapas” antes de centrarse en competir con el aspirante colorado al rekutu, Óscar “Nenecho” Rodríguez.

“Cuando te plantean una cosa, tenés que sentarte, hablar y quemar las etapas porque o si no mucha gente no va a seguir eso con la velocidad. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer y si no pasa nada, no pasa nada. Hay tiempo aún para debatir”, expresó.

De acuerdo al cronograma del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), la oposición tiene plazo hasta el próximo 30 de julio para presentar una candidatura única. Nakayama puso como fecha tope para un acuerdo el 25 de este mes.

Por otra parte, refirió que considera al concejal Federico Franco Troche (Juntos Podemos) como el “idóneo” para asumir el cargo de jefe comunal interino, ante la eventual renuncia de “Nenecho” para dedicarse a su campaña electoral. “Me parece que es la persona idónea, que reúne los requisitos de independencia y transparencia para llevar este proceso. Ojalá pueda ser él”, declaró.

Acciones a tomar tras elecciones

El aspirante liberal refirió que, si logran la victoria electoral, una de las primeras acciones a tomar sería realizar un “ordenamiento” en la Comuna capitalina. Asimismo, indicó que verificará las acciones tomadas en el marco de la pandemia, considerando que –a su parecer- la Comuna capitalina no tuvo una intervención oportuna ante la crisis.

Además, señaló que es “vergonzoso” que el intendente de Asunción esté realizando proselitismo cuando existe una crisis económica y social por la pandemia del COVID-19. “En una situación de crisis como la que tenemos, los municipios deberían estar más preocupados en la situación sanitaria y no en estar haciendo campaña”, sostuvo.

Así también, Nakayama subrayó que se apuntará a la cuestión financiera. Añadió que fiscalizarán lo que se hizo con el dinero del contribuyente.