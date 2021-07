Aumentaron los accidentes viales, confirman desde el Hospital de Trauma

En aparatoso accidente, “milagrosamente” sólo se registraron heridosSaldívar indicó que los siniestros viales se producen todos los dias, pero se acentúan los fines de semana, con la temperatura menos fría y el cobro de salarios, lo que lleva a las personas a comportarse diferente. “Aumenta la posibilidad de siniestros viales y hace que dentro del socorro, acudan a algún sistema de atención de salud, y el Hospital del Trauma está lleno. Este fin de semana amanecimos con 32 pacientes en el bloque de Urgencias, 21 es el máximo en el bloque, quiere decir que el resto, estaban en los pasillos y el porcentaje mayor eran víctimas de siniestros de motocicletas, muchos de ellos, fracturados”, relató el profesional.

Teniendo en cuenta la situación económica del país, de las familias, que empeoró con la pandemia, Saldívar señaló: “Eso significa que habrá más tallarinadas, polladas, porque desgraciadamente no tenemos una cobertura del 100% en insumos y medicamentos. La pandemia a nivel munidal centró la focalización de la ejecución y Paraguay no es la excepción. En este momento, teníamos una alta provisión de elementos hasta el año pasado y todavía estamos en llamados a nivel central para la provisión de esos elementos”.

“Ahora hacemos los primeros auxilios y estamos a la espera de la ayuda de la familia, de la Diben o algún crédito con alguna cooperativa para que nos provea los insumos y podamos solucionar la fractura. Eso en caso de que no tenga un traumatismo craneal grave o un traumatismo múltiple de tórax y abdómen que muchas veces hacen que entren a terapia y allí los gastos son altos”, apuntó.

Según informó, actualmente hay más de 200 pacientes en espera en Traumatología y no cuentan con insumos suficientes para atender los casos. Saldívar hizo enfásis en la necesidad de mejorar el sistema de Trauma y así poder brindar una mayor asistencia, pero por sobre todo, evitar los accidentes.

“Es momento de evaluar un sistema de Trauma que nos pueda ser previsible y sostenible. Que se involucre Gobierno Nacional, Departamental y Municipal en la creación de un sistema de Trauma que sirva no solo para asistir a las víctimas, sino para prevenir. En países serios, una ruta no se habilita si es que no cuenta con sistema de seguridad”, dijo.

En cuanto al aumentó de la venta de motocicletas y su protagonismo en los accidentes, Saldívar sostuvo: “No satanizamos el uso de motocicletas, lo que decimo es que respetemos las normas, conducir con casco, chaleco reflectivo, sin el torso pelado, bien protegidos con mangaslargas, guantes, protectores de tobillos y rodillas, que es donde se producen las lesiones traumáticas y ni que decir el traumatismo de cráneo, que es lo que lleva a las familias a mayores gastos”.

Saldívar lamentó la situación en cuanto a número de accidentes y destacó que los mismos terminan empobreciendo a las familias por lesiones que podían ser evitadas.