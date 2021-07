PMT intensifica controles e infractores reaccionan a gritos

En la jornada de hoy agentes de la Policía Municipal de Tránsito asuncenos, dependientes de la Comuna capitalina, realizaron operativos en diferentes calles del microcentro. Esto se ha repetido durante la semana, causando claramente la molestia de los infractores.

Hoy una mujer de nombre Cinthia Ortiz reclamó a los gritos a los agentes que “solo dejó cinco minutos” su auto estacionado sobre la bicisenda Iturbe. “Le pedí por favor al PMT, discúlpame, pero el señor no me dio la oportunidad, encima me dice que porque me estoy quejando me va a dar la multa más alta, y te vas a ir con la grúa. Ni siquiera me da un certificado de qué multa me va a dar, un papel (Sic)”, reclamó la misma, ofuscada.

Además de no tener un papel sobre la infracción, los policías tampoco le contestaron a Ortiz cuando ella preguntó sobre sus identidades, criticó. En un video que registra la molestia de la mujer, se la ve reclamando a dos agentes y luego sigue a uno de ellos preguntándole varias veces cuál es su nombre, pero este no respondió.

Por otra parte, la infractora indicó que en el sitio había varios otros vehículos que estaban también aparcados de manera incorrecta, pero que solo a ella la multaron. El agente aseveró que ella fue la única que bajó del automóvil, mientras que los otros estaban estacionados en la zona prohibida, pero permanecían dentro de los rodados cuando los agentes realizaban su recorrido.

Así como Ortiz, varios ciudadanos fueron sorprendidos en infracción y sus vehículos quedaron con el correspondiente cepo, lo que claramente generó molestias.

Es sabido que el microcentro asunceno es tierra de nadie cuando se trata de tránsito, las motos estacionan en donde quieren, los vehículos quedan en doble y hasta triple fila y nadie respeta el paso del peatón.

Cuidacoches

Varios ciudadanos también se quejaron ayer de que los policías municipales sancionan a quienes estacionan en lugares no permitidos, pero a su vez avalan que los cuidacoches ocupen los puestos que sí están habilitados. Igualmente se quejaron porque también los cuidacoches mantienen vehículos con luces de stop en doble fila o zonas de aparcamiento prohibidas, pero los PMT no intervienen.