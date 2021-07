Condenan a polémico exdirigente del Rubio Ñu de Luque

El Tribunal de Sentencia presidido por Roberto Villamayor e integrado por Nancy Adorno e Isabel Meza dispuso la suspensión a prueba de la condena a cambio del cumplimiento de algunas reglas de conducta. Prohibición de salir del país, prohibición de cambiar de domicilio sin informar al juzgado, prohibición de consumir bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes , prohibición de portar armas y obligación de presentarse ante el juzgado penal de ejecución del 1 al 10 de cada mes, durante dos años.

La acusación presentada por el fiscal Igor Cáceres y la querella adhesiva dan cuenta de que el 4 de abril del 2017 José Leonardo Melgarejo Bogado prestó G. 15 millones a Antonio Rufino González Valiente, quien a su vez se comprometió a devolver G. 20 millones en 50 días.

A modo de garantía, González prendó un automóvil Mercedes Benz, año 1997, que declaró que es de su propiedad y estar libre de gravamen de cualquier tipo.

En la fecha acordada, González no devolvió el dinero prestado ni los intereses y tras reiterados requerimientos, intentó ejecutar la prenda, pero ahí descubrió que el vehículo pertenecía a otra persona, Teodoro Policarpo Esteche.

En juicio, el verdadero propietario del rodado declaró que efectivamente vendió el automóvil a González, pero no le firmó documento alguno porque aún tenía la deuda pendiente.

“Yo hice un trato de venta con el señor González y no hice la transferencia porque había plata que cobrar todavía y no me pagaba. (...) Él nunca llegó a pagarme todo y yo le dije que iba a hacer la transferencia cuando me pague toda la suma que faltaba pagar, pero nunca pagó”, declaró Esteche.

“(...) advierte el Tribunal que conforme se ha señalado, el acusado al momento de celebrar el contrato de prenda con el denunciante se ha presentado en calidad de propietario del vehículo citado anteriormente y como tal se comprometió a transferir la propiedad del rodado a favor del señor Leonardo Melgarejo, a sabiendas de que no tenía dicha calidad (...)”, explica la sentencia.

En el 2018 González se vio involucrado en un escándalo mayúsculo tras ser denunciado por explotación sexual a jugadores del Rubio Ñu de Luque, caso por el cual estuvo preso inclusive.

La Fiscalía ha presentado acusación por trata de personas contra el exdirigente deportivo, quien actualmente espera el juicio oral y público por trata de personas.