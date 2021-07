Nubosidad localizada ahora y lluvias recién desde el jueves

Hanna Muñoz, pronosticadora de turno de la Dirección de Meteorología, indicó que no se esperan lluvias para hoy y que la nubosidad que se observa en el ambiente es localizada y media, no general, por lo que no habrá precipitaciones hasta el jueves. También se prevé un descenso de la temperatura.