Senado blanquea a Zacarías Irún, Friedmann y Pereira

Primero se trató el pedido de pérdida de investidura de Javier Zacarías Irún (ANR, excartista), procesado por millonarios desvíos de fondos municipales de Ciudad del Este. Este senador fue “blanqueado” en varias instancias judiciales mientras estaba en las carpas de Honor Colorado.

Stephan Rasmussen (PPQ), impulsor de las pérdidas de investidura, pidió la postergación del tratamiento por 24 horas y denunció que la convocatoria fue recibida hace solo “dos horas antes”, lo que calificó de irresponsable y sin respeto a los colegas y la Constitución Nacional. El titular del Congreso, Óscar Salomón (ANR, Añetete), se defendió al decir que, pese a las críticas, estaba habilitado a convocar a la sesión.

Juan Carlos Galaverna (ANR, Añetete) le dijo que no participaría en la sesión a la que calificó de farsa y cuestionó a Salomón por convocar una sesión extra para otorgar impunidad a tres legisladores. “Esta es una sesión lavandina”, dijo.

En cambio Juan Darío Monges (ANR, excartista) se opuso a la postergación al señalar que los pedidos de pérdida de investidura eran como una “Espada de Damocles” contra algunos senadores. Sin embargo, el senador Enrique Riera (ANR, ex cartista) manifestó que “se cagan en la gente” por la convocatoria para “blanquear” a sus colegas.

Tras dos horas y media de debate, se puso a votación nominal el pedido de postergación por 24 horas. Por el aplazamiento votaron 10 senadores; por el tratamiento en la fecha, 25 legisladores y se ausentaron 10 parlamentarios.

Caso Zacarías Irún

Posteriormente votaron por el rechazo de la pérdida de investidura de Zacarías Irún (ANR, excartista) y por 19 votos fue blanqueado; por la abstención votaron seis legisladores y se ausentaron otros 20 legisladores en protesta.

Caso Rodolo Friedmann

Por el blanqueo al acusado Rodolfo Friedmann (ANR, Añetete), actualmente procesado por supuesto fraude en la licitación de la merienda escolar siendo gobernador de Guairá ,votaron también 19 senadores. Por la abstención votaron siete y se ausentaron 19 parlamentarios.

Caso Sixto Pereira

En el caso de Sixto Pereira (FG) votaron por el rechazo 22 senadores, se abstuvieron tres y se ausentaron otros 20.

Durante el debate previo el cartista Sergio Godoy (ANR, cartista) dijo: “Estamos reventando la democracia”. “Todo lo que nos depuramos en el Senado, mandamos al tacho para no decir a la mierda. Después que no vengan a decir que defienden a los grupos más humildes y que luchan contra la oligarquía. Van a dar impunidad. Este Senado ya no es honorable. Da lastima”, agregó.

Georgia Arrúa (PPQ) lamentó que el Senado pierda así su imagen de supuesta depuración con la pérdida de investidura de otros senadores. “No se tiene respeto a la ciudadanía. Queremos fulminar los partidos políticos y a la democracia”, sentenció.

Antonio Barrios (ANR, HC) increpó a Salomón. “Sabíamos que en su presidencia se iba a dar esta impunidad”, dijo para luego desconectarse de la sesión. “Con razón la ciudadanía nos trata como nos trata y nos merecemos”, aseveró.

Tony Apuril (Hagamos) lamentó que el Senado pierda así su credibilidad y pidió que todas las votaciones se hagan nominalmente, es decir, que cada senador exprese su voto a viva voz.

Desirée Masi (PDP), en una solapada defensa a Salomón, repudió que algunos senadores cartistas y de Patria Querida que hoy están indignados, ya que en el pasado realizaron una sesión de “20 minutos” para quitarle la investidura al exsenador Paraguayo Cubas (Cruzada Nacional) por el simple hecho que no les agradaba su actitud. “Ahí se bastardeó la perdida de investidura, cuando se convirtió en venganza”, dijo la senadora tras aclarar que no siente simpatía por Cubas pero que no olvida lo sucedido con él.

Hugo Richer (F) sostuvo que nada cambiará postergar 24 o 48 horas porque la impunidad está “atada” a otros arreglos. “Hipocresía, imputecido está esto”, manifestó.

Víctor Ríos (PLRA) sostuvo que todos eran “responsables” de esta situación ya que el Senado nunca pudo escribir los procedimientos para aplicar sanciones, en alusión al veto a las leyes de “blindaje parlamentario” que reglamentaban el artículo 201 de la Constitución Nacional. “¿Dónde está el problema? En que no está reglamentado”, dijo.

Pedro Santa Cruz (PDP) intentó defender el blanqueo a Zacarías Irún y Friedmann al señalar que las pérdidas de investiduras pretenden alterar la integración del Senado para darle la mayoría al cartismo. Señaló que los suplentes que asumirían son los cartistas Bernando Villalba, con vínculos con narcotraficantes, y Joel Maidana, de quien dijo es “exintendente de Encarnación acusado ante la Fiscalía pero que nunca se investigó porque ahí está Sandra Quiñónez y ella hace lo que le dice Cartes”.

Zulma Gómez (PLRA, llanista), senadora liberal leal al cartismo, lamentó que se dé un blanqueo contra dos personas imputadas. Fernando Silva Facettti (PLRA, llanista) dijo que siempre sostuvo que para la expulsión de un senador debía haber sentencia judicial. Recalcó que Zacarías Irún ya fue absuelto, que Rodolfo Friedmann sigue en proceso y lo de Sixto Pereira (FG) es ridículo porque no hay investigación judicial.

Blas Llano (PLRA) también anunció que se retiraría pero que si se posterga, votaría por la pérdida de investidura de Zacarías Irún y de Friedmann.

Óscar Salomón (ANR, Añetete) respondió a las críticas en su contra al señalar que para la investidura de Paraguayo Cubas se hizo con 20 minutos de antelación entre ellos la firmaron Rasmussen; Riera; Barrios y Arrúa.

Interpelación a Conajzar

Al inicio de la sesión, Salomón informó que ya se recibió el pedido de interpelación a José Antonio Ortiz , titular de Conajzar. Dicho pedido fue presentado por las bancadas del Frente Guasu y Patria Querida; los liberales Blas Llano y Fernando Silva Facetti y el colorado Enrique Bacchetta.