Ciudadanos evitan asalto al reducir a maleante en Lambaré

El hecho ocurrió alrededor de las 23:30 de ayer martes, sobre la avenida San Isidro y avenida Defensores del Chaco, en el barrio San Isidro de Lambaré.

El aprehendido es Wilson Francisco Gómez Espínola, de 25 años, quien cuenta con antecedentes por hurto, tentativa de hurto agravado y hurto especialmente grave, además de reducción y abuso sexual en niños.

El subjefe de la comisaría 17 Central, comisario Celso Zelaya, informó a ABC que el conductor Delio Franco Ayala, de 23 años, se encontraba en su vehículo Suzuki Swift gris sobre la avenida Defensores del Chaco esperando que el semáforo encienda en verde. Durante ese lapso de tiempo subió Wilson Gómez al habitáculo del rodado, aprovechando que la puerta del lado del acompañante estaba destrancada.

Inmediatamente, Gómez tomó del cuello a Franco para intentar despojarle de su celular, sin embargo, el automovilista se desplazó por varios metros más adelante pidiendo auxilio al notar que su agresor no tenía ni arma de fuego ni arma blanca.

Posteriormente se detuvo y ya fue ayudado por otras personas y conductores que se percataron de lo ocurrido. Incluso un motociclista que hacía delivery se detuvo para ayudar a reducir al supuesto delincuente, que en todo momento se resistió a salir del vehículo.

Entre cuatro hombres, entre ellos Dalio Franco y uno con picana eléctrica, lograron sacar a Wilson del vehículo, para luego acostarlo en el suelo, donde Franco le propinó varios golpes de puño por la espalda.

En un momento dado Franco le recriminó a Gómez: “Demasiado mucho me pegaste porque querías robarme mi celular. ¿Vos pensás que a mi me regalan las cosas? Ahora me estoy yendo a mi casa porque trabajo para comprarme mis cosas y vos me querés robar gua’u. ¡Estás loco hijo de p...!”.

Por su parte Wilson Gómez gritaba “¡mátenme! ¡mátenme!” mientras recibía una golpiza por parte de su víctima y otros ciudadanos.

Luego del incidente Gómez fue entregado a los agentes policiales de la comisaría 17 Central, quienes lo trasladaron hasta la sede policial donde quedó privado de libertad a disposición del fiscal Guillermo Sanabria de Lambaré.