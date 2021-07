Cuerpo de Leidy llega a su ciudad natal en el Guairá

GENERAL EUGENIO A. GARAY, Guairá (Carlos Ávalos, corresponsal). El cuerpo de la joven fallecida en el derrumbe de un edificio de apartamentos en Miami arribó en la mañana de ayer al aeropuerto Silvio Pettirossi de Luque y cerca de las 14:30 llegó ya a su casa en la compañía Mbokaja Cerrito, de General Eugenio Alejandrino Garay.

Su padre, Osvaldo Luna, indicó que tuvieron que soportar semanas de incertidumbre a la espera de noticias.

Tampoco perdieron la esperanza ni cuando se abandonó el rescate por la búsqueda de cuerpos.

Finalmente, tras la confirmación de su muerte solo queda aceptar y recordar a Leidy, una hija amorosa que siempre lo abrazaba, contó el hombre.

El féretro llegó a la casa familiar de Leidy Luna acompañada de un cortejo fúnebre con patrulleras a la cabeza. Tanto su hermano como su novio son agentes policiales y la Dirección de Policía de Guairá ofreció de esta forma sus condolencias.

“Hasta ahora no puedo creer. Ella era una chica muy buena, de buen corazón. A ella le gustaba salir adelante, estudiaba”, mencionó su novio Edgar Báez, con quien Leidy mantenía una relación amorosa de poco más de un año

Éver Báez recordó que el día del derrumbe, poco antes estaba mensajeando con la joven. La última vez que la vio fue cuando llevó en motocicleta a Leidy desde su casa hasta una parada de ómnibus en la ruta. De allí fue para Asunción y luego a Miami.

También una comitiva del Gobierno acompañó al cortejo fúnebre para entregar el cuerpo a la familia. “Se dio la labor a nuestro consulado en Miami, para no escatimar esfuerzos… hasta que se pudo conectar con la familia, llevar allá (...) Y ahora culmina con esto que es triste: el retorno de nuestros compatriotas y la primera es la señorita Leidy”, indicó el funcionario de la Cancillería que estuvo presente, Roberto Villalba.

Leidy Luna Villalba, de 23 años, era la niñera que atendía a los tres hijos del matrimonio formado por Sophía López-Moreira, hermana de la primera dama, y Luis Pettengill, ambos de 36 años.

Todos perecieron en el derrumbe junto a los menores, de nueve, seis y tres años.

Los equipos de búsqueda de víctimas bajo los escombros del edificio hallaron hasta ayer el cuerpo de 95 personas, informó EFE.

La cifra de personas no localizadas tras el derrumbe ocurrido el 24 de junio (por causas aun no determinadas) se situó en 14, pero hay dos de ellas que no se sabe con certeza si estaban en el edificio cuando se vino abajo.