Permiso para vacunarse: Suman denuncias contra empresas

De las 14 denuncias que registra el Mtess, 10 finalmente comunicaron en el sistema de Registro Obrero Patronal (REOP) las concesiones de los permisos, esto, luego de la mediación realizada por esta carteta estatal. No obstante, el resto no respondió y se exponen por ende a ser fiscalizadas y son pasibles de sanciones en caso de constatarse tal incumplimiento. Por la no concesión de licencia remunerada, la multa va de 10 a 30 jornales, conforme al artículo 385 del Código Laboral.

“Las cuatro empresas que serán fiscalizadas no han dado respuesta a los llamados telefónicos de parte de funcionarios del Departamento de Mediaciones de Conflictos Individuales dependiente de la Dirección de Trabajo del Mtess, para brindar sus descargos correspondientes a las denuncias realizadas por trabajadores en forma anónima sobre el no otorgamiento de las licencias para vacunarse”, comunicó el Mtess.

Recordatorio

El ministerio recuerda que por Resolución Nº 623/2021, dispuso que los trabajadores podrán utilizar la licencia establecida en el artículo 62 del Código Laboral que establece un permiso especial a trabajadores cuando deben cumplir obligaciones personales dispuestas por leyes o disposiciones gubernativas, y la consecuente obligación del empleador de otorgar dicha licencia y comunicarla al Ministerio de Trabajo. El empleado también tiene derecho a solicitar la licencia para acompañar hasta el vacunatorio a un adulto mayor a su cargo. Desde mayo y hasta hoy, fueron otorgados 2.223 permisos de vacunación por parte de las empresas. Dichas licencias fueron comunicadas al Mtess.