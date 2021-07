Cantante ignaciano causa furor con su traducción al guaraní de tema de Elvis Presley

SAN IGNACIO. El joven aficionado a la música Ariel Gómez (23) hizo una traducción en guaraní la canción de Elvis Presley “Can’t Help Falling In Love” (no puedo evitar enamorarme). El tema se alzó en YouTube y causó furor y admiración en los seguidores la interpretación en el dulce idioma guaraní.