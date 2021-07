Viceministro del MOPC se comprometió a pagar viáticos atrasados

El viceministro de Administración y Finanzas Carlino Velázquez salió junto a los funcionarios y las funcionarias que se manifestaron en el primer piso del edifico de la MOPC y sostuvo que todos los reclamos de los funcionarios son totalmente legítimos y firmó un acta de compromiso donde se compromete abonar los viáticos de octubre del año pasado hasta el mes de marzo del 2021. Para eso, dijo que se reprogramarán unos 21 mil millones de guaraníes.

“(los viáticos) no se habían pagado porque se había recortado de manera genérica todo lo que son los rubros de viáticos por orden del Ministerio de Hacienda. Nosotros no generamos riqueza, no generamos impuestos por lo tanto pagamos lo que recibimos”, dijo Velazquez.

“Para este segundo semestre, el Ministerio de Hacienda nos habilitó unos rubros que es lo que vamos a utilizar para pagar la deuda del año pasado hasta el mes de marzo. Y ahora desde el mes de marzo 2021 vamos hacer una readecuación del sistema de rendición de los viáticos para que los compañeros puedan cobrar”, explicó.

Agregó además que en la Ley de presupuesto salió una nueva normativa que dice que el 80% de los viáticos se tienen que rendir con documentos y facturas de los lugares de destino.

“Y nosotros no nos vamos a Ciudad del Este o a Encarnación para arreglar los puentes, nos vamos a una compañía, a lugares lejanos donde no hay nada. La gente se va al Chaco más profundo donde no hay ningún almacén que expida boleta. Los compañeros tienen que comprar un día antes todos sus alimentos para ir a cocinar en el lugar. Nuestro abogado dice que en caso de fuerza mayor se puede rendir de otra manera, pero no dice ni siquiera como la nueva Ley”, agregó.

“Para este año tenemos el presupuesto, pero la declaración es el problema porque el viatico se paga contra declaración y el 80% se tiene que justificar y los montos de los viáticos no son grandes son como G. 80.000 por día nada más”, explicó el viceministro.

Carlino Velázquez también se excusó diciendo que no conoce a los contratados. “Quizás es algún contratado que no tiene estabilidad laboral y no recibe seguro médico, tiene que pagar Iva, porque hace factura quizás esas personas ganan ese salario, pero eso es porque es por prestación de servicios”.

También reconoció el viceministro que hay dos rubros que no se paga que son por insalubridad y peligrosidad “sin embargo esos rubros tienen una categoría en el presupuesto y Hacienda no habilita para que se cargue eso”.

Las mujeres ganan muy poco

María Stela Silva Invernizi, presidenta de la Asociación Sindical de Mujeres de Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (AM-MOPC) dijo que el reclamo es principalmente porque los compañeros no cobran viáticos desde el año pasado,

“Las compañeras ganan muy poco y hace más de 10 años que no tenemos ninguna adecuación salarial. Nosotras cuando exigimos que se realicen los ajuste no salen con el cuento de que hay que concursar para promocionar. Pero resulta que ellos hacen contrataciones por fuera y sin concurso, por eso esta indignación de los funcionarios y las funcionarias. Planteamos la adecuación salarial para el 2022, el pago de viáticos a los compañeros del área operativa y el pago por salubridad y peligrosidad para los que trabajan en bacheo, para los de planta asfáltica que hacen trabajos de mantenimientos de puentes y más”, finalizó.