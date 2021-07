Diputado plantea proyecto de ley de “Apartheid” para no vacunados

El diputado Hugo Ramírez (ANR) planteó un proyecto de Ley que define un sistema de segregación entre vacunados y no vacunados contra el covid-19. La iniciativa -como muchas otras que suele proponer- no tardó en despertar críticas y controversias, no solo por ser potencialmente transgresora de derecho humanos básicos, sino sobre todo porque en nuestro país incluso hay un sector de la población que pese a querer acceder a las vacunas no pueden por la escasez de dosis.