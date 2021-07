El añejo Tatarẽ de Ayolas - Misiones, se consagró como el “Árbol de la Gente 2021” de Colosos de la Tierra

El postulante, Francisco Iván Riveros, luego de conocerse los resultados expresó: “Ayolas es mi segunda ciudad, si bien no me vio nacer ni crecer pero si me vio evolucionar como persona y profesional. Es una ciudad que me acogió y me dio la oportunidad de disfrutar de sus paisajes naturales, y es que no en vano la llaman un “Paraíso junto al Río” por que la es. Escogí al “Añejo Tatarê” porque es un árbol que siempre me invitó a contemplarlo, a reflejarme por instantes en él. Un árbol que me enseñó a mantenerme sereno, firme y persistente durante esta pandemia y por sobretodo me enseñó a reinventarme para continuar este paso incierto camino a la evolución. Y es que Nuestro Árbol fue un testigo mudo de muchas travesuras y risas camino a la escuelita, así como también de tantas tristezas y lágrimas camino al campo santo de la ciudad”.

Con este resultado, Misiones se alza por primera vez en la historia, con uno de los premios del concurso Colosos de la Tierra, que este año tiene como lema: #GuardianesDelFuturo, para dar a conocer a la generación que inscribe y cuida a los ancestrales árboles, como custodios del presente, pensando en el futuro de la naturaleza y de las generaciones venideras.

Este año, 345.771 personas observaron a los 30 árboles finalistas en el álbum de la página de Facebook de A Todo Pulmón, quienes disfrutaron de las maravillosas fotos e historias de los árboles competidores de los 17 departamentos y la capital del país. La votación en redes estuvo habilitada por una semana y finalizó este jueves 29 de julio a las 18:00 hs.

A partir de ahora el concurso se centra en estas 5 categorías establecidas por el jurado:

El Coloso más grande del Paraguay, teniendo en cuenta el valor de la circunferencia del tronco (40%), la altura (40%) y la circunferencia de copa (20%).

El árbol con mayor altura.

El árbol con mayor circunferencia del tronco.

El árbol con mayor circunferencia de copa.

El árbol más grande del Chaco.

Durante el mes de agosto se realizará la fiscalización de las medidas de los árboles finalistas y el 21 de septiembre se conocerán a los 5 árboles más grandes del país.

Quienes quieran conocer más detalles del concurso pueden seguir las cuentas de redes sociales de la institución: @atodopulmonPY