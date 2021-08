Se reduce requerimiento de pagos de reposos y aislamientos por covid-19

Así como desde un inicio de la pandemia, el IPS tiene tres pagos en conceptos distintos para trabajadores aportantes afectados por la pandemia: Está el pago por suspensión laboral, el reposo y el pago por aislamiento preventivo, que cada uno tiene un particularidad a la que aplica y que no son acumulativos, recuerdan.

En general los tres conceptos han disminuido a la par del aplanamiento de la curva de contagios, y según mencionó Cecilia Rodríguez, gerente de Prestaciones Económicas del IPS, actualmente los pagos en conceptos de suspensiones laborales, que se aplica a trabajadores cesados temporalmente en empresas afectadas por las restricciones sanitarias, ascienden a unas 5.500 personas, muy por debajo a los números de meses anteriores.

Con estas previsiones, el IPS pagará ahora el decimo quinto desembolso en este concepto y tendría para otros tres a cuatro meses más, según estiman, aunque ya se están gestionando recursos extras para cubrir todo el año.

“Llegando al pago número 15, nosotros hemos utilizado US$ 89 millones, tenemos un remanente de US$ 11 millones. Nosotros tenemos proyectado que eso va a ir bajando (el requerimiento de suspensiones) y teniendo en cuenta esa proyección, eso correspondería a 3 a 4 meses de pagos”, afirmó Rodríguez, comentando que se están gestionando con Hacienda y el Congreso otro préstamos de US$ 23 millones, con lo que “para este año no tendríamos inconveniente”.

Reposo paga más, pero no aplica para casos sin confirmación

Los otros dos conceptos de pago también generan una especie de confusión y preferencia por parte de los afectados, ya que el reposo es un porcentaje que se paga en base al salario de la persona que tenga diagnóstico positivo de covid-19. Por su parte, también hay que mencionar que IPS desembolsa un aporte para quienes sean sospechosos de portar la enfermedad y deban realizar cuarentena preventiva obligatoria.

Sin embargo, el pago por aislamiento preventivo se realiza exclusivamente en base al salario mínimo, es decir, a diferencia del reposo, no importa si la persona tiene un salario mayor, igual todos reciben el mismo monto.

“El reposo depende del salario aportado, sin embargo el aislamiento depende del salario mínimo”, remarcó Rodríguez, quién aclaró que el beneficiario, en el caso de estar con aislamiento preventivo, no puedo por ejemplo optar por tratar de cobrar el concepto de reposo sin un diagnóstico médico positivo de covid.

“No queremos hablar de conveniencia, tiene que ser de acuerdo a lo que corresponde”, insistió la directora de Prestaciones Económicas y también recalcó que si en el transcurso del aislamiento se confirma que el aportante es positivo de covid-19, si corresponde el cambio concepto de cobro, pero a la par anularía desde ese momento el cobro del subsidio por aislamiento preventivo.

“Solamente una prestación se puede pagar, si se paga el reposo se va descontar lo pagado por suspensión”, comentó y aclaró que no debería de haber inconveniente en cambiar a la figura de reposo si efectivamente se da el diagnóstico de covid. “Nosotros jamás vamos a denegar el pago de un reposo, porque son justamente los servicios genuinos que tiene IPS, es lo que genuinamente pagamos”, dijo.