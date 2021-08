Denunciada por supuesta faena a perros demanda a rescatistas

La activista por los derechos de los animales, Edith Ortiz, de la organización Pako Rescate, denunció que fue querellada por una mujer que está imputada por supuesta faena de perros para el consumo humano.

Según relató Ortiz, meses después de la imputación a la mujer identificada como Nemecia Daría Benítez (82), quien supuestamente faenaba perros, recibió denuncias sobre la supuesta presencia de perros en la propiedad de la procesada quien tenía orden del juzgado de no tener mascotas en su vivienda.

Para verificar el hecho fue hasta la residencia de la imputada, ubicada en la ciudadad de Itacurubí de la Cordillera, donde fue atendida por una mujer quien se identificó como Ana Burgos, hija de la procesada. Esta acompañó a la activista en la verificación correspondiente, que quedó registrada en vídeos y fotografías, pero como no se comprobó la irregularidad, no socializó el material en redes sociales.

Tras este hecho, Ortiz recibió una notificación por una querella que fue establecida por la imputada por supuesta “violación de domicilio”.

Lo llamativo del caso es que además de que la fecha registrada en el acta de intervención no coincide con el horario en que se registró la denuncia ante la Dirección de Bienestar Animal, es que la persona que presentó la denuncia en nombre de la imputada dijo ser su hija pero no demostró vínculo alguno, ni con el inmueble donde se registró el hecho ni con los vecinos, es decir, no vive en Itacurubí.

Ortiz denuncia que la querella en su contra fue “inventada” y que fue realizada en forma irregular con complicidad del juez de Caacupé Alberto Peralta Vega. “MAS GRAVE, las pruebas que da inicio al proceso. FALTA A LA VERDAD! Según relato y transcripción de poder vía Escribania.. VIOLÉ DOMICILIO El día 24 de Marzo del 2021 a las 9:30. La Dirección de de Bienestar Animal se constituyó a la tarde, ACTA DE DEFENSA ANIMAL ES PRUEBA!!! Pero llamativamente el perro denunciado aparatos en la casa 10 Hs después que VIOLÉ DOMICILIO y 6 hs después que la Dirección LABRÓ ACTA”, escribió la querellada en las redes sociales.

Cabe mencionar que quien promovió la querella contra Ortiz, es Nemesia Daría Benitez imputada por faena de perros. Ella tiene medidas sustitutivas a la prisión por dicho ilícito.

