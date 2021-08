Pese a evidencias, en seis meses la Fiscalía no imputó a nadie por asesinato de piloto

El lunes 18 de enero de 2021, el piloto Richard Sosa fue a la casa de los padres de su esposa, donde esta estaba residiendo, supuestamente para tratar de recomponer el matrimonio, que estaba separado.

Al llegar a la residencia ubicada en el barrio Corumba Cue de Mariano Roque Alonso, fue asesinado a balazos por dos sicarios que se encontraban en una moto.

El crimen ocurrió en muy extrañas circunstancias, pues pese a que la esposa se encontraba en la casa y hubo suficiente ruido al momento del atentado, ni ella ni ningún miembro de la familia política salieron a auxiliar al hombre una vez que este estaba tendido en el suelo al lado de su camioneta.

Familia exige que se investigue

Seis meses después de ocurrido el hecho, la familia del fallecido exige justicia y avances en la investigación para descubrir quién mató a Richard Sosa y por qué motivo.

Beatriz Espinoza, madre del piloto fallecido, dijo en contacto con ABC Color que considera que no hay voluntad de parte del Ministerio Público para descubrir la verdad, pese a que existen llamativas evidencias que podrían servir para imputar al menos por omisión de auxilio a las personas que no salieron a socorrer a Richard.

La madre comentó que se demoraron muchísimo tiempo en entregar los videos de circuito cerrado y que recién después de seis meses entregaron la carpeta fiscal a su familia. Además, contó que faltan otros circuitos cerrados de vecinos de la casa, para ver desde otros ángulos cómo sucedieron los hechos.

Fiscal “no ve” evidencias

Lamentó que el fiscal que está actualmente a cargo de la causa, Lorenzo Lezcano, “ni siquiera nos atiende” y que la asistente fiscal se burla de ellos diciéndoles que no van a hacer la imputación porque ellos no ven las evidencias.

Citó como punto a tener en cuenta que dentro de la familia política de Richard Sosa hay un policía retirado y un policía en servicio activo, lo cual le hace sospechar que podría existir encubrimiento.

Recordó que primero estuvo al frente del caso la fiscala Alicia Sapriza, pero ellos la recusaron y la volvieron a confirmar. Mientras todo ese procedimiento burocrático ocurría, nada se avanzó en la investigación.

Muchos hechos sospechosos

Gustavo Sosa, hermano del piloto fallecido, explicó que solo tres personas podían saber que Richard estaba yendo a buscar su esposa a esa hora.

Aseguró que los sicarios estaban esperando a su hermano, pues cinco minutos antes de que él llegara ya estaban ahí, según se ve en el circuito cerrado.

Como otro elemento de la investigación, contó que días antes un número desconocido estaba mensajeando a su hermano con amenazas. “Esa noche él tenía una cena en casa de un amigo, en la que se iba a presentar un fiscal y mi hermano le iba a mostrar esos mensajes, le iba a pedir que investigue a fondo de quién era ese número, él iba a hacer la denuncia”, contó Gustavo.

Había peleado con el suegro

Citó también que su hermano ya había tenido encontronazos con el padre de la mujer y lamentó que tampoco se investigó a la pareja actual de ésta, un hombre que tiene antecedentes.

“Desde que le dispararon hasta que llegó la patrullera pasaron 10 minutos. El papá y la mujer salieron cinco veces a mirar, dijeron que era el yerno, el señor revisó la camioneta y ninguna vez le revisaron a mi hermano que estaba tirado en el suelo”, relató.

“Hay evidencias de que llamaron a su hijo, a un familiar, pero menos al 911 o a una ambulancia, no intentaron auxiliar a mi hermano. Figuran las llamadas a esa hora, pero ellos dicen que no tenían el celular”, continuó contando Gustavo.

Muchas contradicciones

También señaló como punto llamativo que los familiares dicen que estaban en shock; sin embargo, en el circuito cerrado se ve que estaban ahí y no se veían desesperados, dijo Gustavo.

“Hay totales contradicciones entre lo que la familia declara y lo que muestran los videos de circuito cerrado. La asistente fiscal solo atina a decir que ‘todos somos sospechosos’. La pareja actual de la mujer ni siquiera fue llamada a declarar y los familiares de la mujer fueron llamados a declarar en calidad de testigos”, criticó Gustavo Sosa.

Reclaman que se impute al menos por omisión

El hermano del fallecido reclamó que por lo menos para omisión de auxilio y abandono hay elementos para imputar. “No sabemos si hay encubrimiento, pero es impresionante cómo no imputan. También puede haber sospechas de que estén involucrados en el asesinato por la forma en que se comportan. No pasaron ni 15 días y la mujer de mi hermano ya estuvo en la demanda de sucesión”, continuó aportando más elementos Gustavo.

En otro sentido, contó que se hizo una reunión de constitución en la casa que en vida pertenecía a su hermano y en esta la fiscala Alicia Sapriza dispuso que entreguen todo a la esposa, porque ella es la dueña de la casa. “Hasta donde entendemos, la fiscal no tenía potestad para hacer eso, sino un juez. Parecía más una abogada defensora que una fiscal penal que hacia un trabajo de recolección de datos. La mujer no vivía en la casa, hace un año y medio estaba separada de mi hermano. Tengo entendido que eso es mal desempeño de sus funciones, porque no hay un solo documento de un juez que diga que esa mujer es la administradora de los bienes de mi hermano, solo está ahí porque la fiscal le dijo y nos obligó a que le entreguemos todo”, lamentó Gustavo.