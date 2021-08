Antigua modista fassardeña celebró 100 años de vida

Una de las antiguas modistas de José Fassardi, doña Lorenza, festejó sus 100 años de vida con un gran karú guazú, música, baile y mucha alegría junto a gran parte de su familia que llegó de distintos puntos del Guairá y otros departamentos. Nació un 7 de agosto de 1921 y, a pesar de su centenario, no padece ninguna enfermedad y se encuentra totalmente lúcida.

“Me siento muy feliz porque soy una vieja con suerte porque mis hijos y nietos me adoran. Yo soy madre soltera y pude criar a todos mis hijos e, incluso, a mis nietos les daba de comer y les tejía la ropa; por eso, me quieren mucho y eso me hace muy feliz”, expresó doña Lorenza muy emocionada.

Asimismo, instó a los jóvenes de hoy en día a disfrutar de sus familias, de los abuelos que todavía viven. “Primero deben respetar y adorar a sus padres y después a los abuelos, disfrutar de ellos mientras viven, aprovecharlos”, reflexionó y, por último, comentó que toda su vida se dedico a la costura, trabajo con el cual sacó adelante a su familia.

Una de sus hijas, Eulalia Fariña de Cáceres, indicó que doña Lorenza es la mamá guasú de toda la familia e inclusive de todo el barrio gracias a la gran vocación de servicio que tiene.“Ella fue papá y mamá para todos nosotros y por eso estamos muy agradecidos a Dios por darle un año más de vida; por sobre todo por la buena salud que goza, no tiene ninguna enfermedad y no consume ningún medicamento y eso le agradecemos a Dios”, indicó doña Eulalia.

Doña Lorenza Fariña tiene 4 hijos, de los cuales 3 son mujeres y 1 hombre, quienes le dieron un total de 19 nietos, además de varios bisnietos y hasta tataranietos. La centenaria vive con una de las hijas y nietos en el barrio Azucena de José Fassardi.