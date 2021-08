Criminalística: paciente internado no es Alejandro Ramos

El paciente internado en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, a quien inicialmente se lo sindicaba como Alejandro Ramos, uno de los fundadores del EML, quien se identificó finalmente como Lino Vega Valenzuela, fue sometido a más estudios para determinar su identidad.

“Con los estudios que se hicieron con las huellas del hombre internado y las huellas en la base de datos que tenemos de Alejandro Ramos, no arrojan coincidencias. También se hicieron estudios de fotometría de las facciones y no arrojó resultados positivos en cuanto a coincidencias”, explicó hoy el comisario Rafael González, consultado acerca de las últimas novedades sobre la identidad del paciente.

Consultado acerca de cuánto influye el deterioro del rostro del paciente en este caso, González dijo que no influye porque el programa de estudio toma los parámetros de los rostros y se compara para determinar si se trata o no de la persona en cuestión.

González señaló que se analizaron características que no arrojaron datos que lo identifican como Alejandro Ramos. “Concluimos que no es Alejandro Ramos en base a estudios de las huellas del paciente y otros datos que tenemos dentro del sistema”, indicó, además de señalar que el paciente no cuenta con cédula paraguaya.

Así también, el comisario explicó que las huellas dactilares permanecen inalterables de por vida, a menos que la persona sufra un accidente que altere esa parte del organismo.

El comisario dijo también que los investigadores y la Fiscalía van a determinar qué otros pasos se van a seguir para identificar a esta persona internada.

Esta semana se reportó, aunque sin confirmar, que Alejandro Ramos, uno de los fundadores del grupo armado Ejército del Mariscal López (EML), fue detenido por la Policía Nacional en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, donde se hallaba hospitalizado. El paciente internado es una persona que llegó en estado de salud muy deteriorado y se procedió a realizar estudios que confirmen su identidad.

El hombre se presentó en el hospital únicamente con un certificado de nacimiento y dio números de cédula que finalmente correspondían a una mujer, según se corroboró.