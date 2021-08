Excluyen a docentes y personal de blanco de prohibición de aumentos

Los diputados aprobaron por mayoría de votos la inclusión de varias modificaciones, pero principalmente se centraron en lo que hace referencia al artículo 4°, inciso e) del proyecto de ley de consolidación económica y de contención social que presentó el Poder Ejecutivo, que prohíbe aumentos salariales hasta fin de año en el sector público.

Los cambios excluyen de esta prohibición a los docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), del Instituto Nacional de Educación Superior (INAES) e Instituto de Bellas Artes, así como para el personal de blanco de salud pública; este último no estaba dentro de las negociaciones inicialmente.

Además, se excluyó el inciso d) del artículo 4°, que suspende la implementación del programa de desprecarización laboral del personal contratado del Instituto de Previsión Social (IPS) y del Ministerio de Salud Pública, que no es otra cosa que el nombramiento como funcionarios permanentes para que reciban todos los beneficios contemplados.

Ley de presupuesto

En el caso de los docentes del MEC, INAES y Bellas Artes, con esta modificación se mantendrá en vigencia lo que establece el artículo 254 de la Ley N° 6672, del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2021, sobre las condiciones para el pago del incremento salarial. El referido artículo de la ley indica que se podrá otorgar un aumento salarial de hasta 8% a los maestros si el incremento de los ingresos es superior al 10%; y hasta el 16% en el caso de que la recaudación sea superior al 15%, beneficio que se abonará en el último trimestre del año (octubre, noviembre y diciembre).

En la sesión extraordinaria, que duró casi cinco horas, exceptuando a algunos opositores que criticaron fuertemente al Gobierno por su plan de consolidación y contención social, la mayoría de los oradores manifestó su apoyo al incremento salarial a favor de docentes y personal de blanco e hicieron constar sus votos claramente ya con tinte electoralista ante las próximas elecciones municipales previstas para el mes de octubre.

Redistribución de recursos

El proyecto de ley engloba la ejecución de programas por US$ 365 millones, que con las modificaciones aprobadas los montos quedaron de la siguiente manera: US$ 262 millones para gastos en salud y programas sociales; US$ 23 millones orientados al subsidio para trabajadores formales suspendidos del IPS; US$ 8 millones dirigidos a la exoneración de servicios básicos y subsidio a independientes. Asimismo, US$ 20 millones para las mipymes y cuentapropistas; y US$ 25 millones para el Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy) que se cubrirá con la emisión de bonos del Tesoro.

Otros cambios aprobados son la redistribución de los montos asignados para algunos programas sociales.