De nuevo posponen apertura de ofertas de la licitación para el “Hospital del Sur”

La postergación se debe a que algunos datos técnicos, que serán incluidos en el llamado, recién fueron remitidos el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), según confirmó hoy el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens. Empero, no se dio mayores datos de los ítems que incluirán de nuevo en la licitación, a solo días de la apertura de ofertas.

Lo concreto es que por ahora no modificaron el monto estimado para este llamado, de G. 286.612 millones (US$ 42,4 millones al cambio actual), a ser financiado con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo que no se rige por la ley 2051 de Contrataciones Públicas.

Lea más: Tras denuncias de direccionamiento, MOPC da más plazo en licitación del Hospital del Sur

La obra se ejecutará en la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa, en el lugar conocido como arroyo Pora, inmueble cedido como “Finca o Matrícula N° 1.828, 17.545 y 17.204 en los lotes con Padrón N° 3.587, 14.683 y 14.495″ acceso por el camino al costado de Loma Sur (aproximadamente a 6.300 metros de la cabecera del puente de Santa María), en el camino que va a Itá Angu’a.

El proceso fue dividido en tres fases: La Fase A que es de Diseño del Proyecto Ejecutivo, cuya supervisión estará a cargo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; la Fase B que es la constructiva y estará bajo supervisión del Ministerio de Salud y el MOPC y la Fase C, que es la operativa y de mantenimiento.

Lea más: Sospechan direccionamiento y piden más plazo en millonaria licitación del MOPC para el Hospital del Sur

Entre los ítems contemplados para esta obra se encuentran: instalaciones de gases medicinales, helipuerto, obras civiles, planta de oxígeno, planta de tratamiento, señales débiles y video.

Denuncias de direccionamiento

Según la Capaco, el plazo que se tenía previsto en la licitación de referencia, no era suficiente para que se pueda preparar una “oferta seria”, pues se tiene que presentar el proyecto ejecutivo de una obra que costará como mínimo US$ 30 millones, con una superficie mínima de 30.000 metros cuadrados, caso contrario la oferta será desestimada.

“Este requisito de plazo es totalmente irreal e imposible de cumplir, salvo que existan empresas que desde meses atrás vienen trabajando en el proyecto, por contar con el dato del llamado, lo que no deja de ser irregular e ilegal”, denunciaron en su momento.

Tras este apuro, la cartera ya había otorgado una postergación -luego de criticas-, y ahora está ampliando aún más el plazo para agregar más ítems. La apertura primeramente debía realizarse el 23 de julio último, luego lo pospusieron para el 12 de agosto y ahora pasa para el 27 de agosto.