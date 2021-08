Convocan a preliminar en caso de facturas de remedios

Además de las directivas de Imedic el juzgado también convocó para la ocasión al despachante de Aduanas Néstor Domingo Ramírez Giménez, igualmente procesado. Los tres están acusados por producción de documentos no auténticos, uso de documentos no auténticos, comercialización de medicamentos no autorizados y asociación criminal.

La investigación reveló que los procesados montaron un esquema delictivo para traer a Paraguay medicamentos de laboratorios de dudosa calidad de la India y China, y para el efecto adulteraban facturas de la multinacional brasileña Eurofarma, firma que denunció el hecho junto a un grupo de legisladores.

En total, los investigadores encontraron diez facturas adulteradas de la empresa Eurofarma y guías de traslado falsas presentadas en la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) donde se especificaba que provenían de San Pablo, Brasil, cuando en realidad eran medicamentos importados desde la India y China. Enoxaparin sodium, letrozol, omeprazol, piperacilina y tazobactan son los fármacos ingresados en forma irregular y posteriormente distribuidos en el mercado nacional, según los fiscales Sussy Riquelme, Alma Zayas y Marcelo Pecci