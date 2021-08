Envenenaron a mi gato, ¿qué hago para socorrerlo?

La Dra. Nadia Barrozo, especialista y además directora de Salud de la Dirección de Bienestar y Salud Animal, conversó con ABC Color y dio tips muy importantes. Siempre dependiendo de la toxicidad del veneno y de la cantidad que se ingirió, los síntomas podrían variar.

Signos de alarma más comunes

-Dificultad respiratoria.

-Taquicardia.

-Arritmia.

-Salivación con sangre.

-Micción con sangrado.

-Defeca con sangrado.

-Rigidez muscular.

-Mareo.

-Problemas circulatorios.

Entre otras consecuencias en un gato o gata principalmente están que no pueda mover la cabeza, se queda con el cuerpo o extremidades estirados. También si los encontramos convulsionando, con micciones o defecaciones que ni la propia mascota puede controlar, son motivos de alerta.

Lo primero que debemos hacer

Suministrarle agua oxigenada (es siempre de acuerdo al peso. Existen casos como un ejemplo: Una dosis de 2 a 5 ml). El líquido lo induce al vómito de por lo menos parte de lo consumido.

-Traslado inmediato a un médico veterinario.

Situaciones que se darían en la clínica

-De ser una intoxicación, el experto le aplica fármacos para que siga induciendo al vómito.

-Si ya presenta complicaciones respiratorias, se los intuba.

-Internación para medicarlo, controlarlo y buscar una recuperación.

Barrozo aclara que estos son consejos muy generales, pues se tiene en cuenta cada caso y de qué sustancia tragó. Además si el gato tenía o no una buena condición de salud antes de ser envenenado. En base a estos parámetros se sabrá que posibilidades de salvación o evolución positiva tendrá.

Lamentablemente y en varias situaciones, cuando el animal llega muy tarde, consumió una cantidad grande y muy tóxica puede ocurrir una muerte súbita.

Por eso, la doctora recomienda que el propietario o propietaria sepa cuánto tiempo antes de llegar a la asistencia fue envenenado su animal. Insta a sus colegas a que puedan dar una especie de charla a sus clientes de cómo actuar ante este tipo de momentos desagradables, pero que pueden salvar vidas.

La conocedora en esta materia comentó que observó en varias veterinarias carteles educativos relaciones a este tema. Esta iniciativa de indicadores o explicaciones tienen mayor fuerza por el reciente antecedente del gato Bella.

Tipos de venenos que los crueles acostumbran utilizar

Barrozo citó dos ejemplos más comunes. Los raticidas causan problemas de coagulación dentro del organismo. Incide incluso la cantidad. Sostuvo que normalmente los dueños no ven síntomas de la hemorragia interna.

El otro veneno son los insecticidas en general. La doctora mencionó que fácilmente los malintencionados los encuentran en las despensas. Normalmente se les mezcla en la comida que habitúan comer para engañarlos. Este felino normalmente come carne, atún y paté.

Pese a la crueldad humana, los gatos se dan cuenta

Entre las explicaciones sobre el comportamiento de los gatos, la médica cuenta que afortunadamente perciben la presencia del veneno por el olor de la sustancia y no los come. Esto solo ocurre cuando no está mezclado con sus alimentos diarios.

Dueño de Bella confirmó la atrocidad por redes sociales

Jhon Galvis grabó un vídeo teniendo a Bella en sus brazos. El colombiano se echó a llorar mientras narraba lo que pasó con su entrañable amigo de aventuras por latinoamérica. Relató que su gato falleció por un envenamiento.

Inmediatamente saltaron los mensajes de repudio de los internautas. Cuestionando al o los responsables del hecho. La pena es de dos años de cárcel y multas. El apoyo al dueño se sintió teniendo en cuenta la fuerte y larga historia que los une.

