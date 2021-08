Jirafas y elefantes de ysypo sorprenden al país desde Tobatí

Diego Esquivel (34) y su familia son propietarios de Artesanía en Ysypo. Ellos trabajan con la tradicional liana, propia de esta zona rodeada de cerros. Y aunque la técnica no es nueva, el joven artesano, decidió continuar con la tradición que heredara de su padre, con una vuelta de tuerca. Cuando le consultan cuándo empezó a hacer arte con el ysypo, él simplemente responde: “desde que tengo uso de razón trabajo en estas cosas, mi papá es el pionero de la zona y con mi cuñado perfeccionamos sus trabajos”.

Fue hace dos años que Diego y su cuñado empezaron a recorrer el camino de la innovación, cuando un cliente le solicita un animal (en tamaño real) hecho con ysypo. Ellos toman el desafío y lo logran. “Mi papá comenzó con las pelotas, los canastos, ánforas, los arbolitos. Esos hacia papá, y hace un año o dos estuvimos pensando en renovar mas en estas cuestiones; crear algo nuevo y empezamos a hacer los animales”, contó Esquivel a #TalComoEs de ABC fm 98.5

Plasmar las ideas

Desde aquel tiempo a hoy, Diego y su familia lograron crear varios ejemplares de animales de gran tamaño, muchos de ellos de porte real. Entre los doce ejemplares desplegados en un gran patio, se pueden observar monos, elefantes, familias de jirafas, yacares, ciervos y otros animales. El artesano cuenta que lo mas difícil del proceso creativo es conseguir los materiales. Estos, que son raíces, ramas y hojas, son recolectados en los cerros que tienen a sus espaldas. Crear artesanalmente uno de estos animales puede llevar un mes de trabajo, aproximadamente.

Hablando del proceso creativo y lo difícil que debe ser plasmar en ysypo estas criaturas de la naturaleza, el joven artesano cuenta que no recurre a mediciones para llegar a la correcta proporción del cuerpo de los animales, ni siquiera a una fotografía. “Realmente hago todo desde la imaginación, veo la figura del elefante y busco sus formas y los creo”, dijo el joven oriundo de Tobati.

Dura más de 20 años

Equivocadamente creeríamos que la liana tiene un tiempo de vida útil relativamente corto. Pero una escultura u objeto de ysypo que se encuentre a la intemperie puede permanecer sin daños por 5 a 7 años. En el caso que lo resguardemos de la lluvia y el sol, estos duran más de 20 años.

Próximo desafío

Diego y su familia no esperaban la amplia repercusión que tuvieron sus trabajos en redes sociales. Ahora les espera otro desafío además de la venta de sus productos y es la creación de un tour bastante particular. “Queremos tratar de explotar esta zona, este lugar. Estamos pensando en hace un safari para que la gente venga a apreciar nuestro trabajo y así disfrute de Tobatí que es cuna de artesanos. La idea es atraer más gente que visite nuestra ciudad. Me imagino un safari en la zona del cerro”, dijo Esquivel.

Estos talentosos tobateños han logrado llamar la atención del público con el arte en ysypo, y ya sean propuestas artesanales de la generación de sus padres o de la nueva generación, el objetivo es el mismo: transmitir cultura a través de las manos y apreciarlas como se merecen. ¡Salud Tobati!