Arrestan a dos hombres tras asalto, pero no fueron los responsables

Un hombre que llegó a bordo de una motocicleta ingresó al local de Biggie, ubicado en Rogelio Benítez y Eusebio Lillo del barrio Luis A. Herrera ciudad de Asunción, simulando ser cliente, se acercó a la administradora del local, a quien exigió entregara el dinero que tenía en su gaveta, cuyo monto se desconoce. Luego de lo ocurrido, el hombre se dio a la fuga-

Tras el aviso a la Policía, los agentes realizaron un rastrillaje en la zona y lograron detener a dos hombres: Edwar Rodrigo Mayeregger Jiménez, de 37 años, con antecedentes por hurto agravado, violación de la ley 716, exposición al peligro en el tránsito terrestre y Diego José Ugarte Filippini, de 37 años.

Sin embargo, según informó el comisario Richer Rodas, jefe de la comisaría 11a Asunción, pese a los antecedentes, los detenidos no serían los autores, ya que las víctimas no los reconocieron. Dijo que se desconoce aún el monto de dinero extraído, ya que aún no se realizó la denuncia policial, reportó el periodista de ABC Rodolfo López.