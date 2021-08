Luque: asaltan a joven y le quitan su motocicleta

“Me dijo que me bajara de mi moto o me iba a disparar. No tuve otra opción que bajarme y entregarle mi moto porque tenía el arma apuntándome”, lamentó el joven asaltado, Richard Espínola, en conversación con Rodolfo López, periodista de ABC.

Según comentó, se encontraba circulando la tarde de ayer, a las 16:00, en la compañía Cañada del Carmen del barrio Loma Merlo, Luque, cuando fue interceptado por los motoasaltantes. “Estaban buscando víctimas y casualmente me tocó a mí”, dijo.

La motocicleta es de la marca Star, de 150 CC, modelo “cobrador”, de color negro, de acuerdo a los datos proveídos por Espínola.

El joven resaltó que espera que se haga justicia y pueda recuperar su motocicleta, que –según indicó- es su elemento de trabajo. A la vez, solicitó mayor seguridad en la zona para evitar que se produzcan nuevos casos de asalto.