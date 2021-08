“Nenecho” se jacta de ser “profesor” de Nakayama

El exparticipante de un programa de baile en TV y exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, estuvo como invitado en el programa “En Detalles”, de ABC TV y le dedicó unos minutos a su par Eduardo Nakayama, a quien definió como una persona que no tiene “idea de los dato de la Municipalidad”. Hasta afirmó que el también candidato a intendente solo “repite” lo que él dice.

“Eduardo tendrá el currículum, la capacidad, en cuanto a seguros se refiere, pero no maneja ningún dato de la Municipalidad y últimamente me he dado cuenta porque en absolutamente todos los debates he participado con él”, manifestó Rodríguez.

“Cuando vamos a debate, él tira informaciones y yo las retruco porque no tiene ni idea de lo que es la Municipalidad. Es una persona muy inteligente, escucha lo que yo digo, se graba y en la siguiente entrevista que él tiene, repite lo mismo que yo digo. Con mucha humildad digo, que de repente cansa ser profesor de Eduardo”, alegó.

“Nenecho” sacó a relucir los “errores” de Nakayama y se jactó de conocer mejor los números de la Municipalidad.

“Él había dicho que maneja absolutamente todos los números de la Municipalidad. Estuvo en un programa y le preguntaron si sabía cuánto iba a ser su salario y él había dicho que entre US$ 6mil y US$ 7mil más o menos. Normalmente cuando vos vas a ir a trabajar a un lugar, lo primero que preguntás es eso, o te informas de cuánto va a ser tu salario, y el dijo este número, y ni por si acaso. Ojalá. Pero el salario de un intendente es de G. 23.177.000”, sostuvo.

“En otra oportunidad, en otro programa, dijo que había que desentralizar la Municipalidad, que es inadmisible que ‘X’ lugar tenga aquí su oficina y nosotros no tengamos una boca de cobranza en Loma Pyta por ejemplo, y le dije: ‘Disculpame, nuestra administración inauguró una boca de cobranza en el Shopping El Portal en Loma Pyta en junio de 2020”, alegó.

“Tira números y no tiene la más pálida idea de lo que es la Municipalidad. Yo no me preocupo por Eduardo, yo me ocupo y me preocupo por Asunción”, dijo.