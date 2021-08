Policía: niña que mató a chipero es “conocida por su vida delictiva”

El jefe policial manifestó que la menor actualmente se encuentra demorada en la Comisaría 16º Metropolitana, y ningún familiar o allegado vino hasta ahora a responsabilizarse por ella.

El subcomisario Christian Lugo, subjefe de la dependencia policial, comentó que la adolescente ya es conocida en la zona por protagonizar asaltos y otros actos violentos. Señaló que se tiene rastro de ella desde que tenía 11 años, y se presume que desde esa corta edad se encuentra en situación de calle.

Mientras la niña está en el lugar, no se esperó la presencia de algún familiar o tutor. Según el subcomisario, la niña tendría familiares, pero “parece que no quieren saber nada de ella”.

El uniformado lamentó que las denuncias relacionadas a esta niña son continuas, y que es asidua de la zona.

Historial de asaltos

Tan solo la semana pasada, se tuvo un incidente muy similar al del chipero, con la diferencia de que en aquella oportunidad no llegó a herir a su víctima, sino que trató de asaltarla.

En cuanto a lo que la Policía pudo averiguar sobre la familia de la niña, el subcomisario Lugo indicó que no se sabe nada del padre biológico, y en cuanto a la madre de la menor, esta tendría un hijo de la adolescente en su poder.

Al tratarse de una menor, cambia la manera de manejar el caso, y se deriva directamente al Juzgado del Menor, remarcó el jefe policial.

Viven en casas abandonadas

Recordemos que la menor fue detenida en una casa abandonada ubicada en la parte posterior del Mercado de Abasto y también quedó detenido Walter Escobar Gavilán, otro involucrado en el asalto, quien había recibido la riñonera del fallecido.

En cuanto a este hombre, el uniformado remarcó que tiene prisión domiciliaria, pero no la cumple pues ni siquiera tiene domicilio fijo, sino que utiliza casas abandonadas como aguantaderos. “Este tipo de gente no tiene solución, se comunica a la Fiscalía pero esta gente no tiene hogar tampoco”, lamentó el subcomisario.

