Advierten que no hay espacio fiscal, pero en SET reclaman aumentos

El economista y ex ministro alegó que estos pedidos no corresponden, considerando que los ingresos de los funcionarios públicos fueron preservados en pandemia, no como en el sector privado donde hubo desempleo, puntualizó.

Los sindicatos públicos presionan al gobierno con manifestaciones y movilizaciones, teniendo en cuenta las próximas elecciones municipales, para conseguir incrementos salariales para el año venidero.

Los reclamos se realizan principalmente ante el Ministerio de Hacienda, que es la institución que administra los recursos y prepara el proyecto de presupuesto 2022, que será entregado al Parlamento el próximo miércoles 1 de setiembre.

Ingresos asegurados

“No hay margen fiscal para otorgar reajustes salariales”, dijo Barreto cuando se le consultó sobre el reclamo de los funcionarios y complementó que “este es un presupuesto de transición aún”, en relación al plan 2022 que está en la etapa de consolidación final.

“Los funcionarios públicos deberían tomar en consideración que sus ingresos fueron preservados en años de pandemia como fueron 2020 y 2021, cuando gran parte de los trabajadores del sector privado sufrieron pérdidas de empleo y reducciones de ingresos que aún no logran recuperar hasta ahora”, puntualizó el exministro.

A su criterio a partir del 2023 se debería aplicar una nueva política salarial para el Estado, que debería ser tratado en la reforma de la ley de la función pública.

Crédito de emergencia

El año pasado el Estado se endeudó por US$ 1.990 millones para hacer frente a la pandemia por covid-19, de esto US$ 300 millones fueron destinados para cubrir salarios de funcionarios, mientras que en el sector privado quedaron cesados y suspendidos miles de trabajadores del sector privado por el cierre de las fuentes de empleo.

Una de las críticas, precisamente, que siempre se realizó al sector público es que todo el sacrificio de la pandemia recayó sobre el sector privado.

SET también quiere reajuste

El Sindicato de Funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación (Sifusset) también reclama a las autoridades conformar una mesa de trabajo para realizar un ajuste salarial y cumplir con un acuerdo firmado en noviembre de 2019, sobre el cumplimiento del contrato colectivo, seguro médico, entre otros puntos. Más presión para la cartera, que debe entregar al Congreso el proyecto de presupuesto 2022 el próximo miércoles 1.

La nota de reclamo fue presentada al ministro Óscar Llamosas, y al viceministro de Tributación, Óscar Orué, el 12 de agosto último y el sindicato dio a conocer este lunes 30 debido a la falta de respuesta.

Sindicatos meten presión

Sifusset es otro de los sindicatos de la cartera fiscal que mete presión y plantea un incremento salarial, aunque sin mencionar el porcentaje; sumándose así al Sindicato de Funcionarios Profesionales del Ministerio de Hacienda (Sifupromh) que reivindica 33,3% de suba argumentando que desde 2013 no fueron reajustados los salarios como manda la Ley N° 5098/13 de Responsabilidad Fiscal.

El sindicato de Tributación en la nota dirigida a las mencionadas autoridades reitera la necesidad de conformar urgentemente una mesa de trabajo para realizar ajustes en las nóminas del anexo de personal de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), “dentro de lo que nos permita la disponibilidad presupuestaria, teniendo en cuenta las leyes y medidas paliativas que se vienen por la pandemia”.

Señala que el acuerdo firmado en 2019 compromete lo siguiente: conformar una mesa técnica de trabajo a fin de avaluar propuestas presentadas tendientes a trabajar en el reordenamiento de los cargos y categoría del anexo de personal del Ministerio de Hacienda.

Contrato colectivo

También cumplir con el contrato colectivo de condiciones de trabajo vigente; buscar alternativas que garanticen cobertura posible del seguro médico para funcionarios y contratados dentro del tope presupuestario, para llamadas posteriores; y continuar con el proceso de desprecarización laboral.

El Sifusset recuerda a Llamosas y a Orué que la carga de todas las promesas hechas públicamente por las autoridades no las llevan solos, sino que son los funcionarios quienes harán posible en gran medida el cumplimiento de lo mencionado . “Usted es de la casa y como funcionario antiguo sabe el sentir de los compañeros que depositan en gran medida sus esperanzas en su gestión”, puntualiza la nota.

Prometen para otros

El sindicato afirma que para dejar constancia, “queremos expresarle que vemos con asombro como sin titubear hablan de la posibilidad de aumento para otros, cuando el funcionariado de su propia institución en los últimos 10 años no se ha hecho un trabajo para mejorar el salario”. Agrega la nota, “sin olvidar que quienes están siendo favorecidos, los maestros, históricamente arrastran un déficit que actualmente es del -47% (en la Caja Fiscal), lo cual equivale a G. 344.573 millones, erogación que se cubre mensualmente con los aportes de los demás componentes del sector que son empleados públicos, magistrados judiciales y docentes universitarios, que mantiene una situación superavitaria.