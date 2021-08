Fiscalía ratifica acusación y pedido de juicio oral para directivas de Imedic

Ante la jueza de Garantías Clara Ruiz Díaz inició hoy la audiencia preliminar para la presidenta de Imedic S.A Patricia Ferreira Pascottini, la directora de la firma Nidia Godoy y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez, acusados de producción de documentos no auténticos, uso de documentos no auténticos, comercialización de medicamentos no autorizados y asociación criminal.

Los fiscales Marcelo Pecci, Alma Zayas y Sussy Riquelme ratificaron al acusación en contra de los procesados y solicitaron al Juzgado de Garantías que eleve la causa a juicio oral y público.

“Es un hecho muy grave. Se utilizó falsedad documental de facturas para introducir al país, fuera de todo control, medicamentos para afecciones muy importantes y no fueron una o dos veces sino en diez ocasiones, lo cual ratifica que esto no se trató de ningún descuido”, puntualizó Pecci.

Lea más: La Fiscalía no acepta propuesta de Imedic

Agregó que todo el esquema se hizo articulado en una asociación organizada, utilizando la infraestructura de Imedic S.A y que ni la propia Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) pudo apoyar la investigación fiscal en la trazabilidad, porque tanto se vulneraron los controles internos que actualmente se desconoce dónde están los medicamentos que ingresaron irregularmente al país.

El agente del Ministerio Público puntualizó que “hay gente muy poderosa” involucrada en el esquema criminal, pero que el Ministerio Público tiene la convicción de que la Ley es para todos y tiene la firme postura de representar y defender a la sociedad, atendiendo que cualquier ciudadano pudo haber necesitado o utilizado esos medicamentos.

Defensa plantea nulidad de la acusación

Por su parte los abogados César Alfonso, por la defensa de Ferreira Pascottini; y José Dos Santos y Marcio Battilana, por la defensa de Godoy, plantearon los incidentes de nulidad de la acusación fiscal, alegando supuesta falta de fundamentación; y el sobreseimiento definitivo de las acusadas.

Lea más: Jueza otorga arresto domiciliario a representantes de Imedic

De manera subsidiaria, es decir, en caso que la jueza Clara Ruiz Díaz rechace los mencionados incidentes, las defensas solicitaron la exclusión de varias pruebas ofrecidas por el Ministerio Público para sustentar la acusación.

La audiencia preliminar continuará este viernes 3 de setiembre, a las 8:00. Ese día la jueza Clara Ruiz Días escuchará los incidentes del abogado Claudio Lovera, defensor de Néstor Ramírez, y resolverá si eleva la causa a juicio oral y público como pide la fiscalía.