Ley de consolidación: SET remarca que no hay condiciones para aumentos salariales

En comunicación con ABC Color, el viceministro afirmó que “estamos saliendo de una situación complicada y las condiciones no están dadas”, en cuanto al reclamo de varios sectores de la función pública que amenazan por las prohibiciones de aumento de salarios, establecidas en la ley de consolidación económica que fue elaborada para mitigar los perjuicios tributarios por la pandemia del COVID-19.

En ese sentido, Orué refirió que, si bien se está percibiendo una recuperación económica, la situación no da para “aumentos corrientes”. “Nosotros establecimos las prohibiciones porque nosotros no recuperamos aún US$ 400.000.000 que en el 2020 dejamos de recaudar”, agregó.

El titular de la Secretaría de Estado de Tributación (SET) refirió que solo está previsto un reajuste salarial para docentes y médicos. Aclaró que -de igual forma- estos incrementos serán analizados nuevamente en cuanto a porcentaje.

Así también, afirmó que la ley de consolidación económica no sería vetada por el Ejecutivo, atendiendo a que fue elaborada por el equipo económico tras análisis técnicos.

El Frente Sindical de Funcionarios Públicos protestó ayer en el microcentro de Asunción contra la ley de consolidación económica y de contención social. Afirman desde el gremio que viola las leyes laborales.

Control más exhaustivo

Por otra parte, Orué descartó que se dará una suspensión de gastos deducibles a partir de enero del 2022, pues afirmó que lo que habrá es un control más exhaustivo mediante la implementación de un registro electrónico de comprobantes. “A partir de enero habrá controles más exhaustivos en el sistema Marangatu. Se van a cargar comprobante de gastos”, declaró.

Explicó que desde enero el sistema virtual de registro de comprobante de gastos ya aplicará un descarte de algunas compras, que actualmente se realiza tras la presentación de los documentos.

Refirió, en ese contexto, que para agregar más gastos deducibles se deberá ejecutar a través de la modificación de la ley.

El viceministro de Tributación refirió que 36% es el porcentaje de evasión actual. Acotó que hay alrededor de 1.400.000 contribuyentes.

“Calé” y su mensualidad

Con respecto a la denuncia de que el senador Juan Carlos “Calé” Galaverna recibe dinero -unos US$ 100.000 mensuales- del expresidente Horacio Cartes, el viceministro de la SET señaló que se puede colaborar desde Tributación para investigar la acusación.

No obstante, refirió que resultará difícil hallar la trazabilidad del dinero, teniendo en cuenta que no se habría depositado a través del sistema bancario.