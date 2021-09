Funcionario no supo explicar cómo pudo estar en el Congreso y a la vez abrazándose con Cartes

El diputado cartista Pedro Alliana publicó ayer en su cuenta de Twitter “En la República de Luque, TODOS SOMOS UNO. Hasta la victoria final. VIVA EL PARTIDO COLORADO”, adjuntando una fotografía donde aparecen varios funcionarios públicos junto al exmandatario colorado Horacio Cartes, el exintendente de Luque Carlos Echeverría (cartista y del equipo de OGD), que busca el rekutú y el actual el concejal colorado condenado a ocho años de prisión por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa, Rubén González Chaves (cartista), hijo del exsenador cartista Óscar González Daher, también condenado a 7 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y declaración falsa.

Todos “se abrazaron” con Cartes en horario laboral. Los mismos fueron ubicados en la función pública por el político luqueño González Daher. Recordemos que la Cámara de Senadores, de Diputados, la Municipalidad de Luque, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), entre otras instituciones, desde hace año son feudos de “OGD”.

“De vacaciones”

Uno de los que aparecen la foto es Enrique Quintana, funcionario de la Cámara de Diputados. Inició en el lugar como mozo y actualmente es asistente, percibe G. 5.200.000. Según fuentes, ingresó en la función pública con la “ayuda” de González Daher, pero Quintana lo negó categóricamente ejerciendo su derecho a réplica. El joven es candidato a concejal de Luque por el Partido Colorado, Movimiento Concordia Colorada, lista 1 de Rubén González Chaves.

“Es importante aclarar en honor a la verdad, a todos los ciudadanos luqueños varias cuestiones que se mencionaron en los medios de prensa, poniendo en tela de juicio tantos años de sacrificio y esfuerzo. Primer punto NO ESTUVE EN HORARIO LABORAL en el encuentro en la casa del líder Horacio Cartes, estoy de Vacaciones hasta el día 02/09/2021, cualquiera puede acercarse a RRHH a solicitar documentación al respecto, tengo entendido que ya lo han hecho! hasta puede pedir mi legajo y ver que desde el 2019 no salí de vacaciones hasta este tiempo, tal como lo expresaron en una nota”, aseguró Quintana.

Siguiendo con su descargo, el mismo afirmó que hoy ocupa un lugar en la Cámara de Diputados por mérito propio.

“Segundo punto, ingresé a la Cámara de Diputados como pasante acompañando a mi padre mozo, ambos éramos mozos. En el año 2008 hasta enero 2010 cuando fui contratado continué con mis funciones como mozo hasta conocer al hoy extinto diputado Ramón Romero Roa que me dio la oportunidad de ser su asistente en la comisión de asuntos constitucionales al enterarse de toda mi preparación. En el año 2014. Desde el 2011 inicié mi formación profesional y hasta hoy sigo formándome, durante 8 años mi salario fue de 1.300.000, luego concursé para ascender al cargo de profesional II, asistente en el año 2018, y mi salario total HOY es de 4.100.000”, dijo el candidato colorado por la lista del condenado González Chaves.

El político aseguró a nuestro medio que está de vacaciones desde el 31 de agosto hasta el 2 de septiembre. Sin embargo, accedimos a su registro de marcación, donde si bien figura que efectivamente está de vacaciones, también se observa que ayer 31 de agosto fue a trabajar, ya que registró su ingreso a las 06:24 y su salida a las 13:01.

Al ser consultado sobre sus marcaciones el mismo dijo “estuve realizando gestiones particulares en favor de los ciudadanos Luqueños”.

Al preguntarle cómo pudo estar al mismo en el Congreso y en la casa de Horacio Cartes para el abrazo republicano, Quintana contestó “justamente pedí vacaciones para poder tener la libertad de hacer gestiones y poder salir de las instalaciones del congreso”.

Insistimos en saber cuál era la necesidad de que registre su ingreso y salida si está de vacaciones, y él contestó “para ingresar a la cámara si te piden los compañeros que te registre al ingresar por la entrada de funcionarios”.

Se desmarca de OGD

Enrique “Kike” Quintana, dijo que no pertenece a ningún equipo político, menos al de González Daher, sin embargo, está en la lista del hijo de OGD.

“Mi candidatura viene del ámbito gremial y cooperativo, es mi primera incursión en política no soy del equipo político ni de Oscar González Daher, ni de nadie, el equipo que me acompaña es independiente, partícipe del encuentro de la Lista 1 por acompañar la candidatura de nuestro intendente (Carlos Echeverría)”, aseguró en su descargo.

“En la actualidad soy el candidato más preparado para la junta municipal de Luque con 2 títulos de grado de la UNA, Máster en Administración Pública en Salamanca España, estoy terminando otra maestría en ciencias jurídicas en la universidad católica soy Docente universitario, en la UNA, UNIDA he realizado muchos otros cursos nacionales e internacionales durante mi corta edad para poder servir mejor desde la función pública y Dios mediante como Concejal Municipal”, siguió manifestando Quintana.

“Todos somos rivales en una misma lista”

Tratando de justificar el abrazo en la casa de Cartes en horario laboral, Enrique Quintana insistió en que es un colorado independiente y que solo está en la lista de Concordia Colorada para acompañar al candidato a intendente Carlos Echeverría.

“Me he sacrificado toda mi vida, he abandonado a mi familia, las farras con amigos, momentos con mi hija para prepararme y para ser un mejor servidor, estoy consciente que una vez que pretendemos ocupar espacios públicos uno debe dejar las cuestiones personales, familiares para dedicarse a los ciudadanos, y estoy por ese camino, CON MUCHO SACRIFICIO, y que tanto esfuerzo se ponga en duda por un encuentro partidario me duele bastante. Porque lejos de ser “leales a alguien”, en esa imagen, todos los candidatos, y es bien sabido, que con el nuevo sistema, todos somos rivales en una misma lista”, indicó el joven.

Quintana reató su derecho a réplica diciendo; “nosotros con nuestra juventud y preparación no podemos pregonar ni llevar adelante viejas prácticas de la política. Estamos para renovar y darle un rostro nuevo. Y toda nuestra campaña se ha basado justamente en eso acciones que venimos realizando a favor de la ciudadanía! Gestiones y más gestiones”.

Abrazo en horario laboral

Los otros luqueños empleados en la función pública, además de Enrique Quintana, que también se abrazaron con Cartes, son Enrique Sandoval, exdirector de gabinete del exindente Carlos Echeverría. Figura en la Cámara de Senadores con un salario de G. 8.500.000.

Osmar Santiago Enciso, figura en la Cámara de Senadores con un salario de G. 5.700.000, y según el portal de la Cámara Alta el mismo fue comisionado a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

Diego Candia, es miembro del consejo directivo del Crédito Agrícola de Habilitación tiene un salario de G. 30.000.000

Justo Ramón Servín, hombre fuerte de González Daher, funcionario antiguo de la Dinac cuyo salario es de G. 10.800.000.

Miguel Mancuello, candidato a concejal de Luque. Actual miembro del Consejo Directivo de la Cooperativa Luque, figura en el Congreso con un salario de G. 7.100.000.

También aparecen otros leales a González Daher, pero que no figuran en la Función Pública. Por ejemplo, Tomás Servín, candidato a concejal de Luque, exdirigente deportivo. Manuel González, abogado de OGD, se lo nombra en los audios filtrados y Arnaldo Baeza, exdirector de RRHH de la Municipalidad de Luque en época de Echeverría.