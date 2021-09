PGN 2022 prevé 8% de aumento para docentes y un nuevo endeudamiento

El ministro de Hacienda y jefe del Equipo Económico Nacional, Óscar Llamosas, puso este miércoles a consideración del Congreso el plan de ingresos y gastos del Estado para su estudio y aprobación.

Llamosas, según informaron desde el Senado, fue recibido por el presidente del Congreso, senador Óscar Salomón (ANR-Añetete), pero este después se retiró dejando la reunión a cargo de los senadores Juan Darío Monges (ANR), presidente de la Comisión de Hacienda; Jorge Querey (FG); y Amado Florentín (PLRA).

El ministro expuso ante los legisladores los grandes números que contienen el proyecto de presupuesto 2022 y los programas que serán impulsados en un año que se espera sea de recuperación económica.

El informe de Hacienda destaca que del total de G. 92,1 billones (US$ 13.172 millones al cambio presupuestado), levemente inferior al presupuesto 2021 aprobado inicialmente, a la administración central le corresponden G. 49,6 billones (US$ 7.102 millones) y a las entidades descentralizadas G. 42,4 billones (US$ 6.070 millones).

Llamosas explicó que el proyecto fue elaborado sobre la base de un crecimiento económico del 3,8%, una inflación del 4%, el tipo de cambio a G. 6.992 por dólar y el déficit contemplado es del 1,5% del PIB, como obliga la ley de Responsabilidad Fiscal, pero se solicita elevar este tope a 3%.

En cuanto a ingresos tributarios, se estima que serán de G. 27,5 billones (US$ 3.933 millones), que los recursos del Tesoro serán de G. 32,4 billones (US$ 4.636 millones), endeudamientos por G. 11,6 billones (US$ 1.659 millones, que incluye deudas asumidas anteriormente), recursos propios por G. 48 billones (US$ 6.873 millones) y el financiamiento con bonos G. 2,4 billones (US$ 350 millones).

Añade que para el área de Salud se contempla sostener los servicios, por lo cual se programó un total de G. 2,7 billones (US$ 366,1 millones) para el mantenimiento de infraestructuras, gastos en medicamentos y la asistencia para enfermedades de alta complejidad.

Construirán 47 nuevas escuelas

En el ámbito educativo, el informe entregado señala que de los G. 7,4 billones (US$ 1.058 millones) presupuestados para el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), se distribuye para matriculación de niños en el prejardín y jardín a 106.607 niños, se invertirá en la construcción de 47 nuevos espacios educativos y el equipamiento de 202 aulas.

Incremento para docentes

Para los profesores del MEC se contempla un aumento salarial del 8%, que será abonado desde enero, y esto representaría un costo adicional de US$ 60 millones.

Hacienda también menciona que, en lo que refiere a protección social, se dará continuidad a las inversiones sociales en los grupos más vulnerables: adultos mayores, que beneficiará a 280.000 personas de 65 años o más y Tekoporã que llegará a 170.000 familias.

Con respecto a la inversión en obras públicas, refiere que en infraestructura se prevé mejorar los sistemas de distribución de energía eléctrica, destinando G. 2,4 billones (US$ 343,2 millones) a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) dispondrá de G. 5,4 billones (US$ 772,3 millones). Agrega que se prevé, además, la pavimentación de 12.605 km de rutas que generará un efecto multiplicador dentro de la economía nacional.

Ajuste por el mínimo

También prevé un ajuste, por efectos del sueldo mínimo a funcionarios administrativos que ganan hasta dicho monto (G. 2.289.324 mensuales), policías y militares cuya escala salarial está atada a esa variable, las pensiones, como de veteranos y adultos mayores, así como las jubilaciones.

El ministro dijo que el crecimiento vegetativo, cargos a ser creados para atender la demanda anual, se producirá en el sector de las fuerzas públicas, de docentes y personal de blanco. El proyecto de presupuesto 2022 será analizado por la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, a ser conformado con senadores y diputados y que deberá dictaminar a más tardar a fines de octubre para su posterior tratamiento en ambas cámaras del Parlamento Nacional.