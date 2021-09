Fiscalía pide sobreseimiento de periodista de polémica imputación por apropiación

El caso

El hecho mencionado tiene su origen cuando el 29 de agosto de 2020 el denunciante Hugo Javier Portillo Sosa, manifestó que le habría entregado a la periodista Silvia Lorena Espínola Núñez una copia de manojo de llaves y un aparato Celular Huawei P30 Lite, ya que la misma habría sido vinculada para colaborar en un proyecto periodístico. Posteriormente el mismo le habría pedido la devolución de los objetos mencionados y que la misma al ser desvinculada del proyecto, se negó a devolverlos.

Al momento de prestar declaración indagatoria Silvia Lorena Espínola Núñez, manifestó en la Fiscalía que era dependiente laboral del Sr. Hugo Javier Portillo Sosa, y que él la había contratado en el mes de abril del año 2019, y que le entregó un celular corporativo y un manojo de llaves. Indicó que el 23 de agosto de 2020, Hugo Javier Portillo Sosa, le solicitó un material para ser subido en las redes sociales, que ella le contestó que le enviaría al día siguiente, pero sin embargo le bloqueó en el WhatsApp, y se comunicó con ella el sobrino quien le solicitó la entrega de la llave y del celular corporativo, a lo que ella le preguntó si eso significaba su desvinculación laboral. Como el Sr. Portillo no le contestaba los mensajes y no tenía forma de comunicarse con él, la misma se constituyó hasta la Comisaría para hacer entrega de los objetos, así mismo recurrió a la oficina de mediación del Poder Judicial a los efectos de solicitar una audiencia para hacer entrega de los objetos, demostrando de esta manera su voluntad de devolver los objetos. En ese mismo acto Silvia Lorena Espínola Núñez hizo entrega del aparato celular y del manojo de llaves. De igual manera, se encuentra agregada a la carpeta de investigación fiscal la denuncia realizada por la trabajadora de prensa, que el 25 de agosto de 2020 ante la Comisaría 54 Central- Lote Guazú, en donde manifiesta su deseo de devolver los objetos que le fueron entregados por el Sr. Hugo Javier Portillo Sosa, y que la misma no tiene intención de apropiarse del aparato celular y el manojo de llaves, según la constancia fiscal.

Tras la investigación por parte del Ministerio Público, concluye que no existe responsabilidad penal de la periodista que está imputada por apropiación, argumentó la fiscala María Luján Estigarribia.

El denunciante de la supuesta apropiación es el periodista Hugo Javier Portillo, propietario del medio de comunicación multimedia Artículo 26.

Imputación que no debió ser

De forma llamativa el fiscal Federico Leguizamón Noguera, había imputado a la periodista Espínola Nuñez por apropiación. Luego de ser difundido este hecho en los medios de prensa y redes sociales, la Fiscalía General le abrió un sumario al agente fiscal y le apartó del caso. Posteriormente, asumió la fiscala Luz Guerrero, pero fue recusada por el denunciante. Finalmente, ahora la fiscala María Luján Estigarribia, solicitó el sobreseimiento definitivo de la trabajadora de prensa.

El fiscal Leguizamón, en principio, considero que se trataba de un caso bagatelario y pidió la salida procesal de criterio de oportunidad para cerrar la causa. La periodista se opuso a ser beneficiada con esa salida procesal de este tenor, porque consideró que correspondía la desestimación de la denuncia.

El juez penal de garantías Raúl Florentín debe fijar fecha de audiencia preliminar para sustanciar el pedido de la agente del Ministerio Público.

El abogado Guillermo Ferreiro, asumió la defensa de la periodista Espínola Núñez.

Paralelamente, la periodista promovió una demanda en lo laboral contra Portillo, por el cobro de salarios e indemnización correspondiente por el despido.