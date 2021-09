En Villarrica vacunaron a personas que no correspondían por terminación de cédula

En los vacunatorios peatonal del estadio municipal Ykuá Pytã y “autovac” del barrio Estación de Villarrica empezaron a recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 personas cuya terminación de cédula no correspondía a los calendarizados para este martes, confirmó Barreto. No obstante, no supo precisar la cantidad de inoculados irregularmente.

El director informó que el personal de los vacunatorios empezó a aplicar las vacunas de esta forma por una información no confirmada sobre la liberación de la terminación de cédula. “Los profesionales parece que tomaron por decisión propia aplicar las dosis sin terminación de cédula y los que hicieron eso van a ser sancionados”, anunció Barreto.

Poco antes, el director regional del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), José Ortellado, contó a medios radiales de Villarrica que se está evaluando la eliminación de la terminación de cédula y que ni bien se tenga una decisión se informaría a la ciudadanía. El bulo podría haberse generado a partir de estas declaraciones y siguió creciendo cuando periodistas locales comenzaron a informar sobre la liberación de las vacunas, lo que motivó que mucha gente acudiera en masa a los vacunatorios.

Liberan número de cédula para vacunación en Itapúa

Cuando Ortellado y Barreto se percataron, ordenaron que se deje de vacunar irregularmente. Según los pacientes, los propios profesionales vacunadores publicaron en sus estados a través del WhatsApp que se había liberado las vacunas, por lo que acudieron en masa a los vacunatorios.

“Nosotros solicitamos la liberación, pero no hay nada oficial, no hay ninguna directriz por parte del Ministerio. Este mediodía mantendremos una reunión con los superiores y recién allí veremos qué determinación tomar”, agregó también el director de la Región Sanitaria de Guairá.