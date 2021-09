Inauguran puesta en servicio de LP 1 de Yacyretá

Desde el área de Comunicación de la EBY señalan que las salidas para el suministro de energía al Paraguay a través de las líneas 1 y 2 fueron originalmente diseñadas y aplicadas en la Central Hidroeléctrica Yacyretá por medio de autotransformadores en el nivel de 220 kV y 250 MVA.

Las tareas de adecuaciones en su conjunto de las líneas (LP1 y LP2) alcanzaron US$ 20.000.000, divididos en LP1: US$ 10.000.000, realizada en dos etapas de US$ 5.000.000 cada una, y la LP2: US$ 10.000.000, con recursos propios de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Los trabajos fueron ejecutados por especialistas del Departamento Técnico de la EBY y de la firma Toshiba de Japón.