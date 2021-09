Reemplazante de Sequera dice que no volverá la cuarentena, pero hay que seguir con medidas

“No se plantea una cuarentena, pero sí mantener las medidas que no impactan en la parte económica de las empresas, microempresas, etc. Pero si mantenemos las medidas aparte del lavado de manos es un buen hábito de salud, previendo no sólo covid sino muchas otras enfermedades”, sostuvo la Dra. Sandra Irala, directora de Vigilancia de la Salud, mientras dura el permiso transitorio del Dr. Guillermo Sequera.

En diálogo con ABC TV, las medidas de cuarentena son básicas en una pandemia. “Esas medidas siempre se van a implementar con el fin de disminuir los casos. A pesar de que se fueron flexibilizando las medidas, se sigue utilizando la mascarilla que se ha demostrado que sirve, para que disminuya la velocidad de la transmisión. Lo que sí entra en juego ahora son las variantes”, argumentó.

Cómo se controla el virus

La Dra. Irala se refirió a la disminución de contagios. “La dinámica del virus es propagarse y para que esté bajo cierto control depende de muchos factores, como ser la cantidad de personas que ya se enfermaron, las que ya se vacunaron, lo que hace el virus es atacar a los susceptibles, la población que no enfermó y que todavía no fue vacunada”, puntualizó.