Ante ola de burlas, Abdo intenta corregir comparación con Miami

“Así va quedando #Caaguazú. Arriba Paraguay”, refiere el breve posteo del presidente Abdo Benítez, en su cuenta de Twitter, buscando corregir la comparación increíble que hizo entre la ciudad de Caaguazú y Miami, este viernes último, en su discurso en un acto oficial en Vaquería, departamento de Caaguazú.

El posteo de fotos de las obras viales no generaron el efecto deseado de aplacar las críticas y burlas de la ciudadanía, que repudian al presidente Abdo su falta de sentido de la realidad.

En el lanzamiento oficial de la Siembra de Soja - Zafra 2021-2022 en Vaquería, en su habitual alabanza de su gestión de Gobierno, el Presidente de la República llegó al punto de comparar la ciudad de Caaguazú con Miami (Florida, EE.UU.).

Miami

“Tenemos la duplicación de la Transchaco, de la Ruta Py02. Miren, pasen por el distrito de Caaguazú, cuatro viaductos creo que hay, Miami parece”, dijo el mandatario.

Abdo Benítez, agregó: “Somos el gobierno que más rutas asfaltadas entregó en la historia de la República del Paraguay. 2.553 km de rutas asfaltadas, tres años con pandemia (sic). Le ganamos al general Stroessner”, dijo el cuestionado jefe de Estado, haciendo su habitual y repetitivo informe de gestión de Gobierno.

“Ha umíare ipochypa chendive lo mitã (Y por eso se enojan todos conmigo). El paraguayo no puede ver que a otro le vaya bien. Y al país le va bien, hay que sacar esa cultura del resentimiento y del odio y construir desde la verdad, estas son verdades, no es un discurso vacío”, agregó en respuesta a las constantes críticas que recibe.

“Hay gente que me quiere y gente que no me quiere. Y me gustaría enfrentarles en un debate”, agregó Abdo, en todo de fastidio y soberbia.

En pocos minutos, las redes sociales en internet se llenaron de memes y burlas de la ciudadanía. Muchos usuarios compararon fotografías de calles del país, llenas de baches, con imágenes de Miami o de otras ciudades de Estados Unidos o incluso Europa, ironizando y haciendo referencia a las expresiones del mandatario.