¿Giro indebido de la Patrulla Caminera?

Un usuario del Twitter publicó un video captado sobre la ruta PY02 a la altura del desvío a Areguá, en que se observa un móvil de la Patrulla Caminera girando a la izquierda, sin haberse posicionado en el carril izquierdo antes de girar. Sí se observa que el conductor pide paso al chofer que está en el carril correcto.

Según el Art. 126º de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, “para girar a la izquierda, en un cruce o intersección, todo conductor deberá previamente ubicar el vehículo en el carril extremo izquierdo de su sentido de circulación y luego de entrar a la intersección deberá acceder al carril que esté más a la izquierda, en el sentido de circulación de la vía a la cual se accede (...) Su inobservancia constituye falta gravísima”.

A su turno, Florencio Vargas, director operativo de la Patrulla Caminera, fue consultado por ABC Digital y aseguró que no fue un giro indebido porque estaban de servicio y que no giraron en U, ya que cruzaron para ingresar a la Escuela Militar . “No veo ningún giro indebido. Entró en el estacionamiento de la Academia militar. El que grabó no sé qué intención tuvo. Ese es el horario que se cubre tránsito. Están las luces avisadoras accionadas, no veo giro indebido. El semáforo está en verde para girar a la izquierda. Necesito un video más largo. No hay giro en U, eso sí está prohibido”, argumentó.