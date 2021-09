Intendente de San Antonio pretende hacer “golpe” antes de dejar cargo

SAN ANTONIO (Higinio Ruiz Díaz, corresponsal). El intendente Raúl Isaac Mendoza Ramos (liberal amarillista) sigue con su afán de atar a la ciudadanía a los intereses de una empresa recolectora de residuos antes de completar su mandato. Hace una semana nuevamente presentó a la Junta Municipal un pedido de autorización para contratar en forma “temporal” a la empresa Tu Recolectora SA, representada por Arnaldo Francisco Aranda.

La firma forma parte del grupo El Farol de Adelaida Cañete, que monopoliza el servicio de recolección y disposición final de basura en el departamento Central.

En ninguna parte del proyecto de contrato figura algún beneficio para la Municipalidad o la ciudadanía. La Junta Municipal tiene un mes para expedirse sobre el pedido de Mendoza Ramos.

Contrato leonino

El jefe comunal dice que la administración comunal no cuenta con recursos para la reparación de los camiones recolectores de la institución y que por lo tanto es imperiosa la contratación de Tu Recolectora. Mendoza Ramos tendría vínculos especiales con la empresa.

El intendente presentó un modelo de contrato, que favorece solamente a la empresa. En una parte indica que la duración del convenio será hasta que el servicio sea adjudicado por licitación pública nacional. En otro punto dice que la cantidad de residuos domiciliarios no debe superar 20 kilos por cada recolección.

También establece que los usuarios no podrán contratar servicios de terceros cuando la cantidad de desechos exceda el peso establecido (20 kg) o cuando no forman parte de residuos domiciliarios y debe negociar con la firma el retiro y monto a abonar.

En otro punto indica que si la comuna desea rescindir contrato con la firma, antes de la adjudicación a otra empresa, deberá indemnizar y devolver toda la inversión realizada. En caso de que la compañía abandone la tarea en el proyecto de convenio no figura garantía alguna para la Municipalidad.

Ataque a usuarios

Los usuarios también abonarán la tasa del servicio, incluido el impuesto al valor agregado (IVA), multas y recargos, según corresponda. El uso y pago por el servicio será obligatorio para toda la población.

En caso de mora de tres meses consecutivos en el pago, el usuario estará obligado a abonar un interés del 2,5% sobre el monto acumulado. Además, la comuna deberá ceder un espacio dentro de la sede de la institución para facilitar el pago de tasas por los contribuyentes.

Otro punto llamativo del plan de contrato es que si el usuario se atrasa en el pago por tres meses la empresa no retirará los desechos y eso no implicará falta alguna para la firma. En contrapartida, el ciudadano está obligado a abonar por el servicio, aunque no sea retirada la basura que genere e incluso la empresa podrá recurrir a la justicia para el cobro.

También, en el leonino contrato proyectado por el intendente se permite que la empresa Tu Recolectora realice subcontratación en forma parcial o total para la prestación.