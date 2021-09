La INC reactivaría su horno de Vallemí entre mañana o el viernes

Según los técnicos de la cementera, el horno dejó de operar porque “se trancó la torre de precalcinación” y esto sería porque la fábrica utiliza coque que sobrepasa el 2% de azufre que debería tener el combustible. “Se tiene que usar coque de mejor calidad, con solo 2% de azufre, esa es la recomendación que se debe cumplir, pero la INC incluso utiliza el producto con 4% de azufre. Esto pese a que la empresa supuestamente paga por coque de calidad”, resalta uno de los profesionales de Vallemí.

Mientras tanto, el titular de la empresa estatal, Ernesto Benítez, señaló que el coque que se utiliza tiene 3,5% de azufre y que no es precisamente de “mala calidad”.

“Lo que ocasiona los atranques en la torre son producto de las reacciones químicas que se generan en el precalcinador. Una evaluación realizada en estos días por el experto de la FLSmidth (contratista de INC) da cuenta de que la inyección del coke en ese sector, no genera por la alta temperatura un quemado adecuado y ello provoca las pegaduras y que el crudo se precipite anticipadamente al horno, sin terminar el recorrido. Por lo tanto, no es tan simple como cambiar la composición del combustible lo que conlleva a la solución”, expresó el titular de la estatal.

Según documentos oficiales de la cementera, la empresa volvió a despachar ayer un poco más de 26.000 bolsas de cemento, tras el breve funcionamiento del horno para la producción de clínker. Pero el presidente de la empresa señaló que en realidad ayer se despacharon 34.569 bolsas.

Seguirá comprando clínker

Benítez también manifestó que la capacidad de producción de cemento es más alta que la de producción de clínker (en Vallemí) y que, por lo tanto, para llegar utilizar toda la capacidad de producción de cemento “debemos necesariamente complementar con clínker importado”.

“Podemos despachar 60.000, 70.000 u 80.000 bolsas por día, sin embargo, esas cantidades son sostenibles en el tiempo solo teniendo la cantidad necesaria de materia prima. Caso contrario, como ocurre y se puede corroborar, un despacho de 60.000 o 70.000 bolsas solo se sostiene por unos días, luego se disminuye a cantidades menores. Lo ideal es despachar continuamente una cantidad acorde a la disponibilidad de materia prima e insumos industriales”, expresó.

Sin embargo, hay días en los cuáles la estatal no despacha cemento o entrega muy poco este producto vital para la construcción, por lo que hoy debe más de 1.000.000 de bolsas a sus clientes. La empresa tiene un mercado asegurado, pero no produce lo que debería para salir de la difícil situación financiera en la que se encuentra (tiene perdidas de G. 42.000 millones).

Justamente, la INC está en crisis de producción por la falta de materia prima, que se origina en el paro del horno de clínker de Vallemí. Según Benítez, ahora ya se realizó el montaje del “ventilador tiro horno”, la pieza que faltaba, supuestamente, para completar la inversión de los US$ 80 millones provenientes de la colocación de bonos soberanos, que había recibido la INC durante el gobierno del expresidente Horacio Cartes, pero que hasta hoy no da resultados (ver inversiones en la infografía).

Benítez señaló en su momento que con el montaje del ventilador de tiro de horno la empresa debe aumentar su producción, pero ahora señala que se requerirá de clínker importado para aumentar el despacho por día.

Un negocio millonario

La Industria Nacional del Cemento (INC) otra vez lanzó una convocatoria para la compra de clínker, pese a que tiene contratos vigentes con dos firmas, por G. 48.727 millones, para la adquisición de este vital insumo del material de construcción. La apertura de ofertas de la nueva licitación, por un precio referencial de más de G. 20.000 millones, se prevé para el 20 de octubre próximo.

La estatal ya había adjudicado en junio último la compra de la materia prima a Los Trigales S.A. (representada por Omar Bustos), por G. 19.491 millones; y Swiss Singapore Overseas Enterprises Pte. Ltd. (David Aitkenpor), por G. 29.236 millones. Pero estas proveedoras no están entregando el producto en tiempo y forma. llamativamente no reciben sanciones por parte de la estatal.

Estas compañías debían proveer clínker a la INC, para que la estatal no deje de despachar cemento durante el paro de su horno de Vallemí (Concepción). La paralización, supuestamente “para mantenimiento”, se inició en julio último y recién la semana pasada se retomó la producción. Pero la máquina volvió a parar desde hace dos días por problemas técnicos y la estatal nuevamente está sin producción de la materia prima.