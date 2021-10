Esposa de diputado, también intendentable de Quyquyhó, actuó con prepotencia en la fila de vacunación de La Costa

La cuestionada exintendenta Patricia Corvalán llegó ayer en su camioneta Nissan Patrol con chapa BVL662 e ingresó directamente al vacunatorio del sanatorio La Costa, ubicado sobre la avenida Artigas, para aplicarse la vacuna antiCOVID saltando la larga fila de personas que estaban a la intemperie aguardando por horas para ser inmunizadas.

Esta situación generó la reacción de las personas, que la escracharon y protestaron porque se le dejó pasar sin respetar el turno, por lo que incluso un guardia de seguridad del sanatorio intentó intervenir y salió a explicar que la mujer envió a un empleado privado para que “forme fila por ella” y cuando se acercaba su turno ella descendió de su camioneta “toda glamorosa” con unos anteojos oscuros, quepis y un vestido rosa.

Primeramente, el personal de La Costa la dejó pasar sin inconvenientes, incluso guiándola hacia donde estaban las vacunadoras, pero tras la protesta masiva intentó nuevamente sacarla, a lo que la política colorada no accedió. Entonces, el guardia no tuvo más remedio que explicar a la ciudadanía indignada que un empleado al servicio de Corvalán hizo fila para que ella no esté aguardando tanto tiempo.

Antecedentes de prepotencia

No es la primera vez que Corvalán actúa de manera prepotente, utilizando sus influencias para abusar de los bienes del Ministerio de Salud, como lo es la vacuna antiCOVID. En mayo pasado, durante su cierre de campaña con miras al rekutú, utilizó una ambulancia de Quyquyhó en la caravana.

La pareja Corvalán Samaniego es conocida en Paraguarí por su prepotencia. El precandidato colorado a la Junta Municipal Marcial Gerónimo Valdez había denunciado por agresión en junio pasado al parlamentario. Según los datos, Samaniego estaba como jefe de campaña a favor de su esposa y cuando vio que el candidato a concejal sacó la propaganda electoral a favor de Patricia Corvalán que colocaron frente a su casa se enfureció. Samaniego junto con sus hurreros destrozaron el auto del candidato a concejal. El caso terminó con denuncia en la comisaria jurisdiccional.

El día que el diputado Samaniego golpeó al senador Querey

El diputado Esteban Samaniego había propinado varios golpes en el pecho y hombro al senador del Frente Guasu Jorge Querey en el estacionamiento del Parlamento Nacional al confundirlo con un “personal normal” del Congreso. No contento con agredir al legislador de la oposición, también pateó la puerta de su rodado, al que le causó daños en la chapería. El senador también lo denunció, pero al igual que la otra denuncia quedó en el “oparei”, pues la pareja de Quyquyhó se considera intocable.

También otro hecho de violencia se originó en las elecciones internas pasadas, en el colegio Fulgencio Yegros de Quyquyhó, donde el concejal Sergio Bobadilla, del Movimiento Hechos No Palabras, denunció que fue agredido por la directora del Centro de Salud, Teresa Medina, quien quería sacarle el celular porque se encontraba grabando el momento en que supuestamente el diputado Martín Samaniego estaba agrediendo a un joven junto con sus guardias de seguridad.

Llamamos en varias ocasiones al teléfono de Patricia Corvalán, al número con terminación 625, pero no nos atendió la llamada.