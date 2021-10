San Alfredo: enfrentamiento entre desconocidos y militares deja un muerto

Anoche, cerca de las 21:30, se dio un enfrentamiento entre miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC-CODI) y desconocidos en una zona boscosa en la localidad de San Alfredo, Concepción.

Uno de los atacantes fue abatido por los uniformados. Este fue identificado como Antonio Espínola, de 66 años, según confirmó a ABC Cardinal el Tte. Cnel. Luis Apesteguía, vocero de la FTC. El fallecido tenía en su poder una escopeta, la que fue incautada y remitida como evidencia al Ministerio Público.

De acuerdo al relato de Apesteguía, personal de la FTC desarrollaba unos controles en una zona boscosa distante a unos 13 kilómetros del casco urbano de San Alfredo cuando comenzaron a recibir disparos, por lo que se vieron obligados a responder de la misma forma.

Los intervinientes se encuentran en la zona del ataque desarrollando las diligencias de rigor y ya fue comunicado al Ministerio Público.

Si bien no se tienen aún mayores datos sobre el hecho, no descartan que se trate de un ataque de uno de los grupos armados que operan en la zona. “Es una situación confusa. Ellos dispararon contra miembros de la FTC. No se descarta que sean logísticos”, señaló.